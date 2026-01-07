Crónica del día en el que los Reyes trajeron la nieve a los niños asturianos: cadenas en 24 puertos y varias carreteras cortadas

La borrasca "Francis" dejó durante el Día de Reyes una estampa plenamente invernal en prácticamente todo el Principado, cumpliendo con las previsiones meteorológicas y tiñendo de blanco buena parte del territorio. El episodio más intenso del temporal se inició en la tarde del lunes, poco después de las 19.00 horas, cuando se activó un aviso amarillo por nevadas que afectó al centro de la región, el Suroccidente, la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acertó en sus pronósticos y, ya durante la madrugada, comenzaron a caer los primeros copos. A primera hora de la mañana de ayer, numerosos pueblos y zonas de montaña amanecieron cubiertos de nieve, ofreciendo imágenes propias del invierno más crudo.

La borrasca tuvo también un impacto negativo en la circulación. El Puerto de Pajares amaneció cerrado al tráfico pesado y con la obligación de utilizar cadenas, aunque la restricción fue levantada a lo largo de la mañana. A lo largo del día, la nieve continuó condicionando la movilidad en buena parte de la red viaria asturiana, si bien al final de la tarde la situación había mejorado de forma generalizada, con reapertura progresiva de vías y una disminución de las incidencias.

Durante la jornada permanecieron cerrados al tráfico los puertos de El Connio, en Cangas del Narcea, y Valdeprado, en Degaña, a los que se sumó desde primera hora de la mañana el de Ventana, en Teverga. Además, fue obligatorio el uso de cadenas en un total de 24 puertos y altos de montaña, entre ellos, El Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, Alto de Bustantigo y La Marta, en Allande; San Isidro, en Aller; Alto de la Bobia, en Boal; Leitariegos, en Cangas del Narcea; Tarna y Collada de Arnicio, en Caso; Cerredo y Alto del Campillo, en Degaña; El Acebo, en Grandas de Salime, y Tormaleo, en Ibias.

Las cadenas también fueron necesarias para circular por La Colladona, en Laviana; San Ignacio de Beleño, en Ponga; La Cobertoria, en Quirós; El Cordal, en Riosa; La Colladiella, en San Martín del Rey Aurelio; los puertos de Somiedo y San Lorenzo, en el concejo de Somiedo; Piedratecha, Bustellán y la Casa del Puerto, en Tineo, y La Garganta, en Villanueva de Oscos.

Asimismo, la borrasca obligó a extremar la precaución en más de una veintena de carreteras de la red autonómica y local, donde se registraron importantes afecciones. Entre los tramos que permanecieron cerrados figuraron la CO-4 Covadonga–Lagos, en Cangas de Onís, y la LN-8, y Tuiza–La Cubilla, en el concejo de Lena.

El frente nevoso avanzó de oriente a occidente, alcanzando también zonas del centro de Asturias. En Oviedo, el Monte Naranco amaneció completamente cubierto de nieve, una imagen poco habitual que atrajo la atención de numerosos vecinos. Los mayores espesores se registraron en localidades como Pola de Laviana o Santa Eulalia de Oscos, donde la nevada fue especialmente intensa.

Previsión para hoy

De cara a hoy, miércoles 7 de enero, la Aemet prevé en Asturias cielo nuboso o cubierto, con brumas y nieblas dispersas en la Cordillera. Se esperan precipitaciones débiles y localmente moderadas, que remitirán en la mitad occidental durante la tarde. La cota de nieve irá en ascenso, desde los 600 metros hasta situarse entre 1.200 y 1.400 metros en la Cordillera.

Las temperaturas tenderán a subir, de forma más acusada en las máximas, aunque se mantendrán heladas débiles en la Cordillera. En el interior soplará viento flojo a moderado del oeste y suroeste, mientras que en el litoral será moderado del suroeste, rolando a noroeste en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 9; Gijón, entre 4 y 12 grados, y Avilés, entre 5 y 12 grados.

En el mar, se prevé viento del norte fuerza 3 o 4, rolando pronto a oeste o noroeste y arreciando por la noche. Habrá marejada, que aumentará a fuerte marejada, localmente gruesa al final en el este, con mar de fondo del norte o noroeste de 2 a 3 metros, disminuyendo. Se esperan aguaceros y visibilidad temporalmente regular o localmente mala de madrugada.