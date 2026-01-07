Los economistas combaten su propio declive demográfico

La palabra "joven" es muy elástica, incluso controvertida, ya que el umbral de edad a partir del que alguien deja de serlo obedece a criterios subjetivos. Pero en algún sitio hay que trazar la línea. La recientemente creada comisión de jóvenes del Colegio de Economistas de Asturias la sitúa en los 40 años. El Colegio cuenta con 142 miembros de menos de esa edad, lo que supone sólo el 12% del total. Hace una década, el porcentaje era de más del doble: el 27%. Es decir, los economistas asturianos colegiados afrontan, al igual que el resto de la región, su renovación generacional.

La comisión juvenil busca impulsarla, y para ello lleva unos meses poniendo en marcha varias actividades en las que los miembros puedan "compartir experiencias y crecer profesionalmente", asegura la presidenta del organismo, Silvia Suárez, especialista en derecho tributario de Garrigues en Oviedo.

Lo primero que aclara Suárez es que la frontera de los 40 años "no tiene la intención de actuar como una barrera". "Valoramos enormemente la participación de economistas de otras generaciones que deseen colaborar, compartir su experiencia y aportar una visión complementaria", asegura Suárez, que remarca que el objetivo de la organización es "revertir" el mencionado declive demográfico y "reforzar el vínculo entre las nuevas generaciones y la institución colegial".

Hasta la fecha, la comisión ha organizado dos reuniones para "identificar las principales inquietudes y necesidades que enfrentamos los jóvenes economistas en nuestro día a día" y, a partir de ese diagnóstico, definir la hija de ruta para los próximos meses. También ha ofrecido talleres de consejos pegados al terreno, como una charla sobre estrés y rendimiento laboral impartida por el "coach" y mentor gijonés Pablo Castillo.

"Entre nuestras próximas acciones se contemplan charlas, talleres prácticos, encuentros informales y colaboraciones con otras entidades y colegios profesionales", afirma Suárez, que también añade que la comisión está ultimando un programa de acompañamiento profesional "destinado a acompañar a los colegiados que inician su vida laboral, brindándoles apoyo y orientación profesional a través de colegiados con experiencia profesional reconocida en el ámbito de la economía y finanzas".

Con esa estrategia, ¿cuántos jóvenes economistas pretende reclutar el Colegio? Silvia Suárez asegura que el éxito de la iniciativa, pese a tratarse de expertos en economía, no se traduce en cifras. "No nos hemos marcado un objetivo en cuanto a un número. Nuestra prioridad es generar valor para los jóvenes economistas, que descubran todo lo que el Colegio puede ofrecerles, que se sientan parte activa de la institución y que encuentren en ella respuestas a sus inquietudes profesionales", afirma.