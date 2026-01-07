Empieza el año informado: suscríbete a LA NUEVA ESPAÑA por 4 euros al mes
R. P.
Estar informado te sale más barato al inicio del año. Empieza 2026 con todo lo que necesitas saber al alcance de tu mano. El periódico líder de Asturias, LA NUEVA ESPAÑA, pone a disposición de sus lectores una oferta activa solo durante unos días y que permite acceder a todos los contenidos web del periódico por solo 4 euros el primer mes. Puedes acceder a la oferta pinchando en este enlace.
Al suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA tendrás acceso a la mejor información, la última hora y los reportajes y las investigaciones del diario más seguido de Asturias líder indiscutdible del mercado regional en todos sus soportes. Pero no solo vas a estar informado.
Suscríbete pinchando en este enlace
Además en los últmos meses el periódico ha actualizado el catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay cuatro operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas), La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes) y un boletín especializado de ocio que te permite conocer (antes que nadie) la agenda cultural del día en Asturias.
Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción tambiénl podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.
