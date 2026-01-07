¿Hasta cuándo va hacer tanto frío en Asturias?: la AEMET alerta de la llegada de un nuevo frente a la costa

En Asturias hace frío. Es innegable. Los termómetros arrojan valores bajo cero desde hace días a causa de la borrasca "Francis", que ha dejado copiosas nevadas en la zona de la Cordillera y las Cuencas. ¿Hasta cuándo durará el frío?

Aún no se irá, aunque hay cierta tendencia al alza. Las temperaturas máximas alcanzarán este miércoles los 9 grados en áreas del interior, mientras que las mínimas se mantendrán entre 0 y 3 grados. Los termómetros continuarán recuperándose de forma progresiva.

Para el jueves, se esperan mínimas en torno a los 10 grados, pero el fin de semana vuelven a experimentar un ligero descenso. Se registraran, por ejemplo, 8 grados en Oviedo, que subirán a 12 en las horas centrales del día; en Gijón oscilarán entre los 8-13 y Avilés entre los 9-13.

Alerta por fuertes vientos

Tras el paso de "Francis", llega un nuevo frente que trae fuertes vientos. El jueves las "rachas en la mitad occidental" activan una alerta amarilla (riesgo moderado), que se tornará más virulenta el viernes. Para el último día de la semana se esperan "rachas muy fuertes de viento en puntos del litoral y de la Cordillera", tal como apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para el fin de semana la cota de nieve baja de 1200 a 900 metros y se esperan heladas débiles en cumbres. Viento de componente oeste, moderado en el interior y moderado a fuerte en el litoral, con rachas muy fuertes en puntos del litoral y de la Cordillera. La buena noticia es que el sábado la alerta por viento ya estará desactivada, aunque serguirán siendo moderados y no se descarta ninguna racha fuerte en las zonas más expuestas de madrugada.