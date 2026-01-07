Inteligencia Artificial, robótica o exoesqueletos: Ciencia respalda la incorporación de tecnología inteligente en 32 empresas asturianas

Las empresas asturianas recibirán una inyección de 5,7 millones para incorporar tecnología inteligente, en concreto, para desarrollar soluciones en hiperautomatización. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha aprobado la concesión de ayudas a trece proyectos de 32 compañías, que permitirán movilizar 11,3 millones y crear trece puestos de trabajo.

La convocatoria, gestionada por la empresa Sekuens, permitirá potenciar proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en colaboración, que tengan como finalidad la puesta en marcha de soluciones de hiperautomatización en empresas y que estén enmarcados en uno de los sectores, ámbitos y tecnologías STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa).

“Los proyectos que se beneficiarán de este apoyo económico aportan al mercado interior un elemento innovador, emergente y de vanguardia con un potencial económico significativo”, explican en el Principado. Destacan aquellos enfocados en fomentar el uso de exoesqueletos o de tecnologías como la Inteligencia Artificial. También los asistentes para la robotización inteligente o los gemelos digitales.

La resolución fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Todas las actuaciones se estructuras en torno a distintas líneas de aplicación. Por ejemplo, la categoría “Hiperia”, destinada al desarrollo de soluciones de hiperautomatización de procesos industriales mediante inteligencia artificial, o “Ergobot”, para la hiperautomatización industrial centrada en el trabajador mediante exoesqueletos, IoT (Internet de las cosas) e inteligencia artificial.

También existe una línea denominada “Hiperam” para el desarrollo de una célula robotizada para fabricación aditiva mediante tecnología DED (Deposición Directa de Energía) en condiciones industriales reales. O “Hiperacer”, enfocada en la investigación de nuevas arquitecturas para la acería del futuro.

Desde la puesta en marcha esta línea de ayudas, en 2025, se han aprobado un total de 24 proyectos de 48 empresas, pertenecientes la gran mayoría (quince) a medianas empresas; mientras que diez proyectos fueron presentados por pequeñas empresas y once por microempresas.