Lara Álvarez y Perico Durán se dan otra oportunidad: así han sido las Navidades de la pareja

Dicen que a la tercera va la vencida y Lara Álvarez y Pedro Durán, conocido como Perico Durán de su perfil en redes sociales, van por el tercer capítulo de su historia. Han sido pillados juntos de nuevo tras romper su relación hace unos meses.

Las imágenes de la pareja juntos de nuevo las ha publicado la revista Diez Minutos y han preguntado a la preiodista gijonesa por la reconciliación. Álvarez se ha mostrado cauta y reaccia a poner etiequetas y ha respondido con un "Dios dirá".

Lara Álvarez ha pasado las Navidades en Asturias junto a su familia. Han sido momentos de unión, conexión y muchos bailes. La propia Lara ha compartido varios vídeos en sus redes sociales donde compartía momentos en la playa con su perro y su familia o el plan para cerrar el año: un día de esquí junto a su hermano.

Antes de las fiestas, la asturiana aprovechó los últimos momentos en Madrid para estar junto a Pedro Durán. Ambos fueron a comer a un asador juntos.

Lara Álvarez y Pedro Durán se conocen desde hace más de 10 años. La pareja compartió unas fotografías de su viaje a Roma hace 13 años cuando salió a la luz su noviazgo para dar a entender que lo suyo venía de lejos. Tras unos meses en los que compartieron con sus seguidores de redes sociales viajes y momentos en pareja, decidieron terminar su relación.

La ruptura fue consensuada y pacífica. Públicamente ambos se deseaban lo mejor. Pero la cosa no pareció terminar ahí y Álvarez y Durán siguen viéndose.

¿Quién es el novio de Lara Álvarez?

Tiene 46 años, es comandante de vuelo y es popular en Instagram por compartir información y consejos muy útiles a la hora de viajar.