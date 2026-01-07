Si eres maestro esto te interesa: Educación abre el plazo para las oposiciones con 334 plazas en Asturias
El proceso incluye Infantil, Primaria, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje
La Consejería de Educación abrirá mañana, jueves 8 de enero, y hasta el miércoles 28 de enero, el plazo para presentar solicitudes para participar en los procedimientos selectivos de acceso a los cuerpos docentes. La inscripción deberá realizarse exclusivamente por vía telemática.
La convocatoria, junto con las bases y el baremo de méritos, se publicó hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). El proceso, que se desarrollará en junio (en una fecha aún pendiente de concretar), corresponde a un concurso-oposición que ofertará un total de 334 plazas. De ellas, 324 pertenecen al cuerpo de Maestros, distribuidas en siete especialidades, y forman parte de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024. Además, se convocan 10 plazas del cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, correspondientes a la OEP de 2023, repartidas en tres especialidades.
La oferta incluye tanto las plazas de ingreso libre (turno 1) como el cupo reservado para profesorado con discapacidad (turno 2), y ha sido trabajada de forma conjunta con las organizaciones sindicales presentes en la Junta de Personal Docente.
En cuanto al reparto por especialidades, Educación Primaria es la que cuenta con mayor número de plazas, con 91, seguida de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, con 60 plazas cada una, y Educación Infantil, con 50.
La convocatoria mantiene las mejoras introducidas en el último proceso de oposiciones de Secundaria, como la corrección anónima mediante el sistema de plicas, una medida que refuerza la transparencia y la objetividad del proceso.
Este concurso-oposición supone, además, el primer proceso ordinario de reposición en el cuerpo de Maestros tras la finalización de los planes de estabilización del personal docente.
