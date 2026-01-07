La magistrada Paz Fernández, de la Sala de lo Social del TSJA, se jubila tras 36 años
Comenzó su carrera en 1989 en el Juzgado del distrito de Cudeyo y a lo largo de los años pasó por Laredo, Ponferrada, Avilés y Gijón
Paz Fernández Fernández, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), se jubilará voluntariamente el próximo 15 de enero. La Sala de Gobierno ha reconocido este miércoles su labor y su "valentía", desempeñada a lo largo de 36 años.
La magistrada comenzó su carrera en julio de 1989 en el Juzgado de distrito de Cudeyo (Cantábria). Ttras desempeñar su labor jurisdiccional en Laredo, Ponferrada y Avilés, en 1995 tomó posesión en el Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón, donde estuvo seis años, para después estar al frente del Juzgado de lo Social nº 3 de Oviedo otros cuatro años.
En agosto de 2005 entró a formar parte de la Sala de lo Social del TSJA donde, según destacan sus compañeros, ha desempeñado "una gran labor" hasta el momento de su jubilación.
"El órgano de gobierno de los jueces asturianos quiere poner de manifiesto la entrega y buen hacer con la que Paz Fernández Fernández ha desempeñado su labor jurisdiccional a lo largo de todos estos años y el enorme compromiso con la justicia asturiana que ha demostrado, siendo una magistrada muy querida y respetada por todos sus compañeros", resaltan.
