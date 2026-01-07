La nueva fábrica de queso de Salas arrancará este trimestre, con casi un año de retraso

El arranque de la nueva fábrica de queso mozzarella que la multinacional holandesa Royal A-ware está estableciendo en Salas está siendo más lento de lo previsto. La compañía propietaria, que adquirió la planta a Danone en 2023, prevé iniciar la producción a lo largo del primer trimestre de este recién inaugurado 2026. Se trata de un retraso de casi un año respecto a los planes originales de Royal A-ware, que en un comienzo había contado con ponerla en marcha en abril de 2025.

Fuentes conocedoras señalaron a este periódico que, pese a que la última fecha prevista para el inicio de la fabricación de la mozzarella era este mes de enero, los trabajos de puesta a punto de la maquinaria, técnicamente complejos, demorarán un poco más el arranque de la instalación, que aún se encuentra en fase de pruebas.

Con todo, la factoría salense muestra desde hace semanas una intensa actividad, con entrada y salida de trabajadores (ya están contratados aproximadamente 80 de los cerca de 100 trabajadores previstos), y llegada de cargamentos de leche para la elaboración de los quesos.

La primera fecha que la empresa había establecido como arranque pleno de la nueva planta era abril de 2025. El plazo se pospuso a agosto debido a «una serie de cambios en el proyecto con los que no se contaba inicialmente, relacionados con el almacenaje», como señalaron los responsable de la compañía en un acto inaugural celebrado en la factoría en diciembre de 2024. No obstante, la complejidad de las obras de acondicionamiento de la fábrica exigieron un nuevo aplazamiento. El periodo de pruebas comenzó en septiembre.

La compañía cuenta con realizar una presentación pública del inicio de la producción, al que se prevé la asistencia de autoridades.

El plan de la empresa es que, cuando funcione a pleno rendimiento, la fábrica produzca unas 20.000 toneladas anuales de bolas y perlas de mozzarella fresca, ideadas principalmente para su uso en ensaladas, y que se distribuirán en hostelería y en cadenas de supermercados tanto de España como de otros países europeos.