El PP carga contra el "oportunismo" de Barbón con Venezuela

Las declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, calificando a Venezuela como una “brutal dictadura” han sido calificadas por el Partido Popular como un ejercicio de "oportunismo", que "llega tarde" y "carece de credibilidad". "Intenta sanear su propia imagen política, aun cuando representa a un partido que ha colaborado con el régimen en el país sudamericano sin que haya salido ninguna voz de la FSA a denunciar tal injusticia", ha asegurado la secretaria general del partido en Asturias, Beatriz Llaneza.

La popular recuerda que durante años Barbón "ha guardado silencio mientras cientos de venezolanos residentes en Asturias se manifestaban contra el régimen de Maduro reclamando libertad, democracia y justicia". Concentración en las que, al contrario de lo que ha hecho el PSOE, sí han estado representantes políticos locales, autonómicos y nacionales del PP liderados por Álvaro Queipo.

"Es muy significativo que en todo este tiempo y hasta hoy, Barbón no haya mostrado apoyo institucional a quienes han sufrido persecución, exilio y represión, y ni siquiera haya reflejado un mínimo respaldo a la lucha encabezada por María Corina Machado", ha insistido Llaneza. Por eso, a su juicio, "haber guardado silencio entonces y hablar ahora, cuando ha caído Maduro, tan solo muestra el oportunismo, la falsedad y la verdadera falta de compromiso de Barbón en la lucha del pueblo venezolano".

Para el Partido Popular, esta forma de actuar del presidente asturiano ha sido una forma de "ningunear, abandonar y traicionar" a los venezolanos que residen en Asturias. "Pero, como siempre, el comportamiento de Barbón responde únicamente a un tacticismo político que poco o nada ayuda a las miles de personas que llevan décadas sufriendo las consecuencias de la dictadura", ha añadido Llaneza.

Un PSOE que "ha blanqueado al chavismo"

La secretaria general ha cargado también contra un PSOE que "ha blanqueado al chavismo, que ha respaldado las gestiones de Zapatero con Maduro y que ha renunciado al liderazgo internacional de España en defensa de los derechos humanos. El mismo partido cuyo gobierno venía negociando con Delcy Rodríguez a través del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos con el aval de Sánchez, nunca explicados, como estamos descubriendo desde hace unos meses a través de los medios".

En este sentido, Llaneza a reclamado a Barbón que exija a su partido que aclare con "total transparencia" las negociaciones que el Gobierno ha mantenido con Delcy Rodríguez. Una figura, han puntualizado los populares, que "no es el futuro de Venezuela". "El horizonte para Venezuela debe basarse en un proceso electoral democrático con el que el pueblo venezolano recupere la paz y la libertad, reconociendo el liderazgo del presidente legítimo Edmundo González y el de María Corina Machado", han recalcado.

"Calificar hoy a Venezuela como dictadura no borra años de silencio ni de complacencia. Del mismo modo que ahora señala a Maduro, mañana intentará presentarse como garante de la 'convivencia' cuando el actual presidente del Gobierno deje el poder. Es una estrategia conocida con la que Barbón ya no engaña a nadie", ha concluido.