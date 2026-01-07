Las rebajas empiezan a todo trapo en Asturias tras una intensa Navidad: "Esta siempre es la mejor época para salir a comprar"

Sin parar. Así estuvieron durante todo el día de este miércoles los dependientes de los numerosos comercios asturianos que iniciaron las rebajas de invierno tras una intensa campaña navideña. Muchos clientes acudieron a los negocios, sobre todo a los textiles, para hacerse con las primeras gangas de la temporada y otros para cambiar algún regalo de Reyes que no tuvo el éxito deseado por el motivo que fuera. "Esperamos una buena campaña, mejor que la del año pasado", destacan los responsables de estos establecimientos.

La calle Corrida y el resto de ejes comerciales de Gijón se convirtieron a media mañana en un constante ir y venir de paseantes. Aunque la lluvia facilitó que no se produjeran excesivas colas, tanto los trabajadores como los clientes destacaban que "esto solo ha hecho empezar y seguro que va a ir a más". Una sensación que compartían las parejas formadas por Carlos Palazuelo y Antonia Gil, y José Manuel López y Ana Flores, vecinos del barrio de Laviada. "Después de Navidad, solemos aprovechar para darnos un paseo por las calles comerciales. Es algo que nos sirve como excusa para quedar y ya luego ir a tomar algo", apuntaban. Respecto a las rebajas, destacaron que "hay buenas ofertas". "Prueba de ello es que hemos entrado a varias tiendas y ya hemos cargado", bromeaba José Manuel López. Y agregó que "esta siempre es la mejor época para salir a comprar".

Marta del Río, en su tienda de Oviedo de Oviedo. / Fernando Rodríguez

Roberto Camblor recogía durante la mañana de este miércoles los adornos navideños en su tienda de deportes en el centro de Sama, en Langreo. Lo hacía con la sensación de que las ventas de los últimos días de 2025 "han sido algo mayores que el año pasado". Y con la esperanza de que esa tendencia siga en la campaña de rebajas que ahora comienza. Camblor cree que durante las próximas semanas la actividad seguirá esa tendencia y las ventas serán "algo mejor que el año pasado".

Roberto Camblor, en su tienda de deportes de Langreo. / Luisma Murias

En la primera jornada de la temporada de descuentos no había colapso en los comercios langreanos por las bajas temperaturas y porque muchos se trasladan a núcleos de ciudades como Oviedo o Gijón para hacer sus compras. Aún así, Camblor augura unos buenos resultados al menos hasta finales de enero, periodo "oficial" de las rebajas. "Las sensaciones son positivas", aseguraba. Y apuntaba que "después es posible que mantengamos descuentos en algunos productos durante más tiempo".

En Oviedo, Marta Del Río, propietaria de un céntrico negocio, reconocía que la época de rebajas "ya no es lo que era" porque muchos comercios recurren a las ofertas durante todo el año. No obstante, en su tienda siguen fieles al funcionamiento original de este periodo y no hacen descuentos durante el resto del año. "Los primeros días la gente todavía está aterrizando de la Navidad y lo más común son cambios de regalos, pero, cuando regresa la normalidad, la gente viene a comprar", señalaba.

Las rebajas siempre funcionan "muy bien" en su establecimiento y no espera menos de la campaña que están poniendo en marcha durante estos días. Han reorganizado la tienda para agrupar los productos similares en un mismo espacio intentando simplificar la experiencia del cliente. Aunque esperan un número considerable de ventas, reconoce que no va a comprar más mercancía; además, recomienda "darse prisa" a los interesados porque en esta época las tallas y los modelos más deseados "vuelan".

Clientes en el centro comercial de Paredes, en el concejo de Siero. / Luisma Murias

El centro comercial de Paredes, en el concejo de Siero, vivió también una jornada de inicio de rebajas con multitud de visitantes y retenciones puntuales de tráfico en los accesos. No fueron tan llamativas como en los días previos a Reyes, pero la afluencia fue constante durante toda la mañana, con cientos de personas a la caza de los mejores chollos. Muchos, como Dulce Fernández, acudían a hacer uso de las tarjetas regalo que les dejaron los Reyes Magos, y otros hacían cola para devolver aquellos presentes que no eran de la talla o que no acabaron de convencer. Y los más bucearon durante un buen rato en las tiendas porque "es el día de picotear, siempre cae algo y hay buenos precios", señalaba Pili Vega, completamente cargada de bolsas. Los pasillos fueron un constante ir y venir durante toda la jornada, con las zonas de descanso abarrotadas, y también el área de restauración.

La temporada de rebajas de enero en Avilés llegó con mucho optimismo por parte de los pequeños comercios de la ciudad. A pesar de que "durante la temporada no se vende mucho", las comerciantes aseguran que en estos días "siempre es un poco más", aseguraba Anisoara Lenuta, propietaria de una tienda en la calle Rui Pérez.

El primer día de rebajas "empezó muy bien", tal y como aseguraba una dependienta. "Soy siempre muy optimista, creo que las cosas seguirán en la misma línea", subraya. No puede predecir cómo irán las ventas este mes, pero cree que como está llegando la temporada de más frío, "la gente busca prendas más gorditas, de abrigo", apuntaba la propietaria de la tienda.

Eva Mesa, en el escaparate de su tienda de ropa para bebés de Avilés. / Luisma Murias

Por otra parte, Eva Mesa, propietaria de una tienda de ropa de bebé de la calle Cuba, afirmaba que "las rebajas ahora ya no son como eran, pues la gente ya no se vuelve loca". Considera que la gente llega a las tiendas en rebajas con las ideas "más claras", aunque actualmente "la gente compra más por capricho, ya que se todos tenemos de todo en nuestras casas". "Necesidad, gracias a Dios, no tenemos mucha. Las personas que pasan por nuestros escaparates, si ven algo que les gusta, pues entran a por ello", añadía.

Las trabajadoras de ambas tiendas están contentas con la campaña de Navidad que ya dejan atrás. "No tengo ninguna queja, estoy feliz con cómo ha ido", explicaba Mesa. Por su parte, Anisoara Lenuta quiso destacar que en su caso todo ha ido "bien". "En la tienda solo estoy yo y una compañera que viene unas pocas horas durante la semana. No sería lo mismo si tuviera muchos más empleados", subrayó.