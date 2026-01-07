El Teatro Prendes celebra 70 años con una programación cinematográfica especial en enero
La programación del Teatro Prendes para enero incluye el estreno de "Nuremberg" y la proyección de clásicos como "Cuando ruge la marabunta", además de reestrenos y propuestas que se extenderán a los meses siguientes.
El Teatro Prendes inicia 2026 con una programación cinematográfica diversa y con marcado carácter conmemorativo. Coincidiendo con el 70 aniversario del histórico espacio cultural de Candás, la cartelera de enero combina cine familiar, estrenos recientes, ciclos clásicos y proyecciones especiales que recorren distintos géneros y públicos.
Entre las propuestas para todos los públicos destaca “Bob Esponja: una aventura pirata”, dirigida por Derek Drymon, con sesiones los días 17 y 18 de enero por la tarde. El cine familiar se refuerza también con títulos como “El mago de la ciudad esmeralda: El camino de baldosas amarillas” y “La gran Navidad de los animales”, programados en distintos fines de semana del mes.
La cartelera incluye además cine de estreno y títulos recientes de producción internacional. Es el caso de “Nuremberg”, dirigida por James Vanderbilt, que contará con horarios especiales entre el 9 y el 11 de enero, y “Los domingos”, de la directora española Alauda Ruiz de Azúa, con proyecciones nocturnas y pases especiales a mediados de mes.
Uno de los ejes centrales de la programación es el Ciclo Especial 70 Años, que recupera grandes clásicos de la historia del cine. En este contexto se proyectará “Cuando ruge la marabunta” (The Naked Jungle, 1954), de Byron Haskin, película que inauguró el Teatro Prendes el 1 de enero de 1956. La sesión, en versión doblada al español, tendrá lugar el sábado 17 de enero y tiene un marcado valor simbólico dentro de los actos del aniversario.
El cine clásico continuará en febrero con títulos como “Sunset Boulevard (El crepúsculo de los dioses)”, de Billy Wilder, también dentro del ciclo conmemorativo, reforzando la apuesta del teatro por la memoria cinematográfica.
La programación se completa con otros géneros y formatos, incluyendo reestrenos como “Los Goonies”, que celebra su 40 aniversario, y propuestas que se extenderán a los meses siguientes con teatro, música y espectáculos en vivo.
Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es
Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.
PROGRAMACIÓN TEATRO PRENDES
ENERO 2026
Nuremberg
Dir. James Vanderbilt (EE. UU., 2025)
Horarios especiales
Viernes 9: 19:30 h
Sábado 10: 19:30 h y 22:30 h
Domingo 11: 19:30 h
El mago de la ciudad esmeralda: El camino de baldosas amarillas
Dir. Igor Voloshin (Rusia, 2025)
Sábado 10: 17:30 h
Domingo 11: 17:30 h
Bob Esponja: Una aventura pirata
Dir. Derek Drymon (EE. UU., 2025)
Sábado 17: 17:30 h
Domingo 18: 17:30 h
Los domingos
Dir. Alauda Ruiz de Azúa (España, 2025)
Días y horarios especiales
Viernes 16: 20:00 h
Sábado 17: 23:00 h
Domingo 18: 20:00 h
El médico II
Dir. Philipp Stölzl (Alemania, 2025)
Viernes 23: 20:00 h
Sábado 24: 20:00 h y 23:00 h
Domingo 25: 20:00 h
La gran Navidad de los animales
Dir. Camille Almeras (Francia, 2024)
Sábado 24: 17:30 h
Domingo 25: 17:30 h
Cuando ruge la marabunta (The Naked Jungle)
Dir. Byron Haskin (EE. UU., 1954)
Ciclo especial 70 años
Sábado 17: 20:00 h
Proyección en versión doblada al español
Película que inauguró el Teatro Prendes el 1 de enero de 1956
FEBRERO 2026
Los Goonies(Reestreno 40 aniversario)
Dir. Richard Donner (EE. UU., 1985)
Horarios especiales
Viernes 30 de enero: 20:00 h
Domingo 1 de febrero: 17:30 h y 20:00 h
La asistenta
Dir. Paul Feig (EE. UU., 2025)
Horarios especiales
Viernes 6: 20:00 h
Sábado 7: 23:00 h
Domingo 8: 20:00 h
200% Wolf: Pequeño gran lobo
Dir. Alexs Stadermann (Australia, 2024)
Sábado 7: 17:30 h
Domingo 8: 17:30 h
Sunset Boulevard (El crepúsculo de los dioses)
Dir. Billy Wilder (EE. UU., 1950)
Ciclo especial 70 años
Sábado 7: 20:00 h
Proyección en versión doblada al español
Inteligencia Artificial
Jerónimo Granda y Maxi Rodriguez
Sábado 31: 20:00 h
YA A LA VENTA
MUCHO MÁS QUE MAGIA (Los magos Xuso y Asier)
Sábado 21 de febrero: 18:00 h
MUCHO MÁS QUE DOS (Tributo a Ana Belén y Víctor Manuel)
Sábado 21 de febrero: 20:30 h
K-POP LAS GUERRERAS
Viernes 21 de marzo: 18:00 h
RADIO PAJARÓNICA (Joaquin Pajarón)
Sábado 21 de marzo: 21:00 h
AETERNAL QUEEN (Richard de la Uz)
Sábado 9 de mayo: 21:00 h
VAQUERO
Viernes 15 de mayo: 20:00 h
LOS HIJOS ADOLESCENTES (Andrés Torres)
Viernes 30 de octubre: 20: 00 h
