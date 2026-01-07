El Teatro Prendes celebra 70 años con una programación cinematográfica especial en enero

El Teatro Prendes inicia 2026 con una programación cinematográfica diversa y con marcado carácter conmemorativo. Coincidiendo con el 70 aniversario del histórico espacio cultural de Candás, la cartelera de enero combina cine familiar, estrenos recientes, ciclos clásicos y proyecciones especiales que recorren distintos géneros y públicos.

Entre las propuestas para todos los públicos destaca “Bob Esponja: una aventura pirata”, dirigida por Derek Drymon, con sesiones los días 17 y 18 de enero por la tarde. El cine familiar se refuerza también con títulos como “El mago de la ciudad esmeralda: El camino de baldosas amarillas” y “La gran Navidad de los animales”, programados en distintos fines de semana del mes.

La cartelera incluye además cine de estreno y títulos recientes de producción internacional. Es el caso de “Nuremberg”, dirigida por James Vanderbilt, que contará con horarios especiales entre el 9 y el 11 de enero, y “Los domingos”, de la directora española Alauda Ruiz de Azúa, con proyecciones nocturnas y pases especiales a mediados de mes.

Uno de los ejes centrales de la programación es el Ciclo Especial 70 Años, que recupera grandes clásicos de la historia del cine. En este contexto se proyectará “Cuando ruge la marabunta” (The Naked Jungle, 1954), de Byron Haskin, película que inauguró el Teatro Prendes el 1 de enero de 1956. La sesión, en versión doblada al español, tendrá lugar el sábado 17 de enero y tiene un marcado valor simbólico dentro de los actos del aniversario.

El cine clásico continuará en febrero con títulos como “Sunset Boulevard (El crepúsculo de los dioses)”, de Billy Wilder, también dentro del ciclo conmemorativo, reforzando la apuesta del teatro por la memoria cinematográfica.

La programación se completa con otros géneros y formatos, incluyendo reestrenos como “Los Goonies”, que celebra su 40 aniversario, y propuestas que se extenderán a los meses siguientes con teatro, música y espectáculos en vivo.

Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.