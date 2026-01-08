Se aproxima una ciclogénesis explosiva: la borrasca "Goretti" pone en alerta a Asturias por lluvias y fuertes rachas de viento

Acaba de irse "Francis" y Asturias ya tiene encima una nueva borrasca de nombre "Goretti". Esta vez, en lugar de nieve, trae fuertes lluvias y rachas de viento muy fuertes que afectarán a puntos del litoral y de la Cordillera.

Este jueves el viento se deja notar ya en la mitad occidental, donde se podrán registrar rachas muy fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para el viernes sube el nivel de alerta. "Lluvias pueden ser persistentes en el litoral. Rachas muy fuertes de viento en puntos del litoral y de la Cordillera", advierte la Aemet.

Se esperan fenómenos costeros y desde el 112 piden precaución a los asturianos. La recomendación es no acercarse a playas, espigones o paseos marítimos, evitar hacer selfies en sitios peligrosos y, de haberlas, amarrar bien las embarcaciones pesqueras.

Toda España sufrirá los efectos de una ciclogénesis explosiva que afectará sobre todo a Europa. El paso este frente dejará precipitaciones en el Pirineo y, sobre todo, en el noroeste, con los mayores acumulados en la mitad oeste de Galicia. Es posible que también se produzca alguna precipitación débil en el resto del cuadrante noroeste y del Cantábrico.

La cota de nieve se sitúa en las montañas del extremo norte en torno a los 1.400 metros, aunque en Asturias baja a los 900-1000 el viernes.

Las temperaturas ascenderán de forma generalizada en el conjunto del país. Los termómetros de la región estarán en torno a los 8 de mínima y 14 de máxima este fin de semana.