Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Se aproxima una ciclogénesis explosiva: la borrasca "Goretti" pone en alerta a Asturias por lluvias y fuertes rachas de viento

Desde el 112 instan a los asturianos a no acercarse a la playa o paseos marítimos

Paso de un temporal de viento y lluvia por la costa gallega

Paso de un temporal de viento y lluvia por la costa gallega / CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

Elena M. Chorén

Elena M. Chorén

Acaba de irse "Francis" y Asturias ya tiene encima una nueva borrasca de nombre "Goretti". Esta vez, en lugar de nieve, trae fuertes lluvias y rachas de viento muy fuertes que afectarán a puntos del litoral y de la Cordillera.

Este jueves el viento se deja notar ya en la mitad occidental, donde se podrán registrar rachas muy fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para el viernes sube el nivel de alerta. "Lluvias pueden ser persistentes en el litoral. Rachas muy fuertes de viento en puntos del litoral y de la Cordillera", advierte la Aemet.

Se esperan fenómenos costeros y desde el 112 piden precaución a los asturianos. La recomendación es no acercarse a playas, espigones o paseos marítimos, evitar hacer selfies en sitios peligrosos y, de haberlas, amarrar bien las embarcaciones pesqueras.

Toda España sufrirá los efectos de una ciclogénesis explosiva que afectará sobre todo a Europa. El paso este frente dejará precipitaciones en el Pirineo y, sobre todo, en el noroeste, con los mayores acumulados en la mitad oeste de Galicia. Es posible que también se produzca alguna precipitación débil en el resto del cuadrante noroeste y del Cantábrico.

La cota de nieve se sitúa en las montañas del extremo norte en torno a los 1.400 metros, aunque en Asturias baja a los 900-1000 el viernes.

Las temperaturas ascenderán de forma generalizada en el conjunto del país. Los termómetros de la región estarán en torno a los 8 de mínima y 14 de máxima este fin de semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  2. Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
  3. Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
  4. Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
  5. La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
  6. El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
  7. La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
  8. La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna

Estos son los (reducidos) precios del AVE asturiano hasta el 18 de enero

Estos son los (reducidos) precios del AVE asturiano hasta el 18 de enero

Se aproxima una ciclogénesis explosiva: la borrasca "Goretti" pone en alerta a Asturias por lluvias y fuertes rachas de viento

Se aproxima una ciclogénesis explosiva: la borrasca "Goretti" pone en alerta a Asturias por lluvias y fuertes rachas de viento

Cambios en la consejería de Movilidad: nuevo director general de Infraestructuras

Cambios en la consejería de Movilidad: nuevo director general de Infraestructuras

Bruselas se compromete a adelantar el pago de las ayudas de la PAC

177.000 euros para salvar la recogida de leche en la montaña asturiana: las subvenciones que acaba de aprobar el Principado

177.000 euros para salvar la recogida de leche en la montaña asturiana: las subvenciones que acaba de aprobar el Principado

La clave de la histórica bajada del paro en Asturias en 2025: los contratos temporales por la estacionalidad y el crecimiento de los servicios

La clave de la histórica bajada del paro en Asturias en 2025: los contratos temporales por la estacionalidad y el crecimiento de los servicios

En Asturias hay 43 boticas que están de guardia las 24 horas, los 365 días del año, y los farmacéuticos piden aliviar su situación

En Asturias hay 43 boticas que están de guardia las 24 horas, los 365 días del año, y los farmacéuticos piden aliviar su situación

Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?

Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
Tracking Pixel Contents