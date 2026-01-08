En Asturias hay 43 boticas que están de guardia las 24 horas, los 365 días del año, y los farmacéuticos piden aliviar su situación

Entre las 454 farmacias que están en servicio en Asturias existen diversidades muy notorias. Uno de los factores que marca mayores divergencias es el régimen de guardias al que cada botica debe adaptarse. El Colegio de Farmacéuticos quiere mitigar algunas diferencias que pueden alcanzar la consideración de agravio. Sin embargo, la Consejería de Salud no ha dado hasta la fecha una solución que satisfaga a los profesionales.

La clave estriba en la organización de los servicios de urgencia. Los números hablan por sí solos. Mientras que las 90 farmacias emplazadas en el concejo de Oviedo sólo se ven obligadas a realizar una guardia cada 40 días, aproximadamente, hay 43 que están en servicio las 24 horas de los 365 días del año por ser únicas en el municipio en el que están emplazadas.

A estas boticas que son únicas en su municipio, la normativa vigente les permite, como pequeño bálsamo, que las guardias no sean presenciales, sino localizadas, lo que les da un margen de 15 minutos para ejecutar los servicios que los usuarios les reclaman. De este mismo privilegio "disfrutan" las farmacias de concejos dotados de dos oficinas.

Pero existe otro grupo de boticas, también rurales pero emplazadas en municipios con tres o más oficinas, que han de cubrir turnos de guardia presencial de 24 horas cada tres, cuatro o cinco días. Para estas boticas, el Colegio de Farmacéuticos solicitó hace casi un año a la Consejería de Salud el que puedan convertir esas guardias presenciales en localizadas, bajo el citado requisito de dar respuesta en 15 minutos. Según los argumentos de la corporación farmacéutica, esa modificación les permitiría actividades tan básicas como ir a comer fuera de la botica, y, a su vez, este respiro "no supondría ningún deterioro para el servicio". A día de hoy, la Consejería no ha respondido a esta demanda.

En realidad, sí está respondiendo, en cierta manera, con la propuesta de decreto regulador que la Administración sanitaria ha puesto sobre la mesa y del que LA NUEVA ESPAÑA viene dando cuenta en los últimos días. A primera vista, este texto legal no parece contener modificaciones de calado a este respecto.

El plazo del que disponen el Colegio de Farmacéuticos y los agentes interesados para presentar alegaciones al proyecto de decreto abarca hasta el próximo día 23. El objeto del documento se centra en regular las oficinas de farmacia y los botiquines en el Principado y también se propone corregir "la dispersión normativa existente en relación con la atención y ordenación farmacéutica".

Además de dirigirse a la Consejería de Salud, el Colegio de Farmacéuticos de Asturias ha querido hacer visible su reivindicación ante sus colegiados. El pasado 29 de noviembre, en la celebración de la festividad de la patrona de los boticarios, la Inmaculada Concepción, Alfredo Menéndez Antolín, presidente colegial, elogió a la farmacia rural, a la que definió como "un pilar fundamental para garantizar la equidad en el acceso a la salud". Asimismo, se comprometió a continuar trabajando para "ofrecer una alternativa a un servicio de 24 horas, 365 días al año, cosa que sucede nada menos que 43 farmacias, un servicio necesario que asegura la continuidad asistencial pero que debe racionalizarse, en este caso por la salud de nuestros compañeros".

Según indicó el presidente de los boticarios en ese mismo discurso, en Asturias están de guardia cada día "unas cien farmacias", de las cuales "la mitad cubre al 92 por ciento de nuestra población y la otra mitad atiende al 8 por ciento restante". Alfredo Menéndez Antolín agregó: "Tenemos que asegurar la viabilidad de estas farmacias rurales en un entorno laboral aceptable".