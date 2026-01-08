Billetes de avión a Canarias a precios reducidos

La compañía aérea canaria Binter ha comenzado el año con una nueva promoción que permite adquirir, hasta el día 19 de enero, billetes a precios reducidos para viajar en ‘modo canario’ entre Asturias y Canarias del 1 de marzo al 30 de junio de 2026.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife.

La compañía ofrece vuelos entre Asturias y Canarias todos los días de la semana alcanzando los 10 enlaces. Los vuelos a Gran Canaria son los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, mientras que con Tenerife son los lunes, martes, miércoles, jueves y sábados, facilitando las escapadas de fin de semana y viajes más largos. n