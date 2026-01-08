Bruselas se compromete a adelantar el pago de las ayudas de la PAC

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está haciendo todo lo posible para desbloquear el acuerdo con Mercosur, que debería firmarse este viernes. Su último movimiento consiste en adelantar parte de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y reforzar la inversión en zonas rurales en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. La propuesta se la presentó por carta al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Y el movimiento podría haber tenido sus frutos. A falta de confirmación, Italia, país que junto con Francia bloqueó el pacto en diciembre, podría haber decidido cambiar el sentido de su voto.

En concreto, el planteamiento de Von der Leyen consiste en que los Estados puedan contar desde el inicio del periodo presupuestario con hasta dos tercios de los fondos previstos normalmente para la revisión intermedia, lo que permitiría movilizar alrededor de 45.000 millones de euros a partir de 2028. "Para garantizar que, a partir de 2028, haya recursos adicionales disponibles para atender las necesidades de los agricultores y de las comunidades rurales, propongo que los Estados miembros tengan acceso, al presentar su plan inicial, a hasta dos tercios del importe que normalmente estaría disponible para la revisión intermedia", explicó.

Además, la propuesta contempla ampliar la capacidad de reacción ante crisis, permitiendo el uso de márgenes de flexibilidad presupuestaria para compensar a los agricultores en caso de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales.

La presidenta de la Comisión propone, por otro lado, que al menos el 10% de los recursos de cada Plan Nacional y Regional de Asociación se destinen obligatoriamente a inversiones en estos territorios, lo que supondría un mínimo de 48.700 millones de euros, ampliables hasta 63.700 millones mediante préstamos del programa Catalyst Europe.

Una oportunidad, dice España

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea fueron convocados ayer a una reunión extraordinaria para tratar el futuro del campo europeo. En el encuentro, Luis Planas insistió en que "la confianza de los agricultores no está rota, pero sí seriamente deteriorada, como reflejan las movilizaciones del sector". En su opinión, "la PAC debe volver a situarse en el centro de la construcción europea" y por ello reclamó que el sector disponga, al menos, del mismo nivel de financiación que en el periodo anterior.

España es uno de los países que sí apoyó desde el inicio el acuerdo con Mercosur. "Es una oportunidad para el sector agroalimentario. En un momento de demasiadas incertidumbres en el comercio mundial, es necesario contar con algunas certezas y Mercosur, que cuenta con mecanismos de salvaguardia para los sectores más sensibles, va a ser un puntal para afianzar nuestros mercados exteriores".