Cambios en la consejería de Movilidad: nuevo director general de Infraestructuras
Guzmán Castro sustituye en el cargo a Manuel Calvo, que llevaba dos años y medio en el puesto
Cambio de calado en la Consejería de Movilidad del Principado, que dirige Alejandro Calvo. El Boletín Oficial de Principado de Asturias (BOPA) publica hoy el nombramiento como director general de Infraestructuras de Guzmán Castro Amigo en sustitución de Manuel Calvo Rodríguez, que deja el cargo tras dos años y medio al frente. El Ejecutivo "le agradece su labor y los servicios prestados durante este periodo"
Castro Amigo (Gijón, 1980) es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y desde 2006 forma parte del servicio de Conservación y Explotación de Carreteras, dentro de la Dirección General de Infraestructuras. En 2007 fue nombrado jefe de sección de la zona occidental en dicho servicio, responsabilidad que ha desempeñado hasta la actualidad en la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Ahora se hace cargo de la dirección general de Infraestructuras, un puesto clave en esa Consejería.
