La clave de la histórica bajada del paro en Asturias en 2025: los contratos temporales por la estacionalidad y el crecimiento de los servicios

La reducción del paro en Asturias a sus cotas mínimas desde que hay registros históricos (51.197 desempleados), situándose incluso por debajo de los niveles previos al estallido de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, se apoyó en gran medida en la contratación temporal, una modalidad ligada a la creciente dependencia de la economía asturiana del sector servicios, en concreto de actividades como la hostelería, el turismo y el comercio.

El año pasado se firmaron en la región un total de 253.924 contratos de trabajo, un 3,37% más que en 2024. De ellos, 174.868 (es decir, prácticamente siete de cada diez) fueron temporales. Este tipo de acuerdos laborales aumentaron un 5,42%, un incremento superior al experimentado en el conjunto del mercado laboral español en 2025, del 2,95%. Esto implica que la estacionalidad se está intensificando especialmente en Asturias, en buena medida gracias al "boom" turístico.

Esto se ratifica con la evolución de los contratos temporales a lo largo del año: la cantidad aumenta particularmente a partir de junio, inicio de la temporadaveraniega. El cénit se alcanzó en julio, con 20.595 incorporaciones.

Por su parte, en el conjunto de 2025 hubo un total de 76.561 contratos indefinidos, lo que supone un estancamiento (un levísimo retroceso del 0,53%) frente al año anterior. A nivel nacional la evolución fue prácticamente idéntica, ya que la suma de fichajes laborales indefinidos (6,44 millones) se recortó un 0,59%.

Respecto a los contratos de formación en Asturias, fueron residuales, como es habitual, aunque esta vez cayeron notablemente, un 11%, hasta los 2.495.

Las cifras oficiales avalan el creciente peso del comercio y la hostelería en la economía asturiana, hasta el punto de que la suma de ambos ya supera a la industria, a tenor de los últimos datos de Contabilidad Regional de España que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, el sector fabril ha pasado a representar el 18,7% del producto interior bruto (PIB) de Asturias (es decir, por debajo del 20% ansiado por el Principado), mientras que el comercio y la hostelería ganan cuota y ya alcanzan el 19,5%.

Por concejos

Si se analiza la firma de contratos laborales en 2025 por concejos, lideraron la clasificación Gijón (70.657) y Oviedo (62.296). Desde hace años, el tercer puesto en esta lista se lo disputan Siero y Avilés, y en el caso del año recién acabado ha recaído en el primero, donde se rubricaron 20.347 incorporaciones. El municipio avilesino fue el cuarto, con 16.165, y Llanera el quinto, con 12.687.