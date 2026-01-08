La derecha asturiana "condena" el acuerdo de "la vergüenza" entre Sánchez y ERC:" Rompe los acuerdos suscritos por Asturias"

El nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder de ERC, Oriol Junquera, que supondrá para Cataluña unos 4.700 millones de euros adicionales, cuenta, por el momento y a falta de conocer en profundidad los detalles, con el rechazo de los partidos asturianos. La derecha considera que “Sánchez vuelve a vender nuestro Estado para poder seguir instalado un poco más en la Moncloa”, mientras que la izquierda, más moderada, insiste en que el sistema debe ser acordado teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades y no de forma bilateral.

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, aseguró que el nuevo modelo “seguirá el principio de ordinalidad”, lo que “rompe todos los acuerdos suscritos por Asturias y es una nueva agresión directa a nuestra tierra”. “Condenamos este nuevo acuerdo de la vergüenza y exigimos que se ponga fin a cualquier tipo de acuerdo de financiación que perjudique los intereses de Asturias. Los asturianos no podemos seguir pagando el alquiler de Pedro Sánchez en la Moncloa”, sentenció.

De la misma forma, exigió a Barbón que exprese “una condena rotunda en los mismos términos y que se oponga al acuerdo de Sánchez con los independentistas en todos los foros en los que sea necesario”. Y recordó que el presidente firmó los acuerdos de la Mesa de Financiación y de la Declaración de Santiago “y los incumplió al aceptar la quita de la deuda catalana. Es hora de que vuelva al consenso que firmamos la mayoría la Junta General y que defienda a Asturias”.

Tajante fue la portavoz de Vox, Carolina López, para la que el viernes “veremos un ataque más a la unidad nacional y la igualdad entre regiones”. “Veremos como Sánchez con tal de seguir un poco más en la poltrona cederá todo a los separatistas y golpistas catalanes en perjuicio de todos los españoles, incluidos los asturianos que no solo pagaremos la fiesta de Sánchez sino que dejaremos una herencia a nuestros hijos y nietos envenenada”, criticó.

En su opinión, “gracias a Barbón” Asturias es la región con “mayor presión fiscal de España” y, ahora, gracias a Sánchez “seremos la región que más pierda con estos chantajes de quienes quieren destruir España”.

Para IU-Convocatoria por Asturias “cualquier reforma del sistema de financiación autonómica debe garantizar los derechos de la ciudadanía con independencia de su código postal”. “La financiación no puede ignorar las necesidades objetivas derivadas de la orografía, el poblamiento disperso o el envejecimiento de la población, que encarecen la prestación de los servicios públicos en territorios como Asturias”, afirmó Delia Campomanes.

E insistió en que “gobernar a golpe de presión bilateral es inaceptable cuando se trata de un modelo que afecta al conjunto de las comunidades”. Por eso, es “imprescindible recuperar la capacidad de Estado”.

Para Adrián Pumares, de Foro, el anuncio de Oriol Junqueras “no puede pillar a nadie por sorpresa. Sucede exactamente lo que ya dijimos que iba a pasar y, además, lo advertimos cuando Adrián Barbón fue a aplaudir la investidura de Salvador Illa en Cataluña”. Una investidura, dice, que “se pagó con los servicios públicos de los que disfrutamos todos los asturianos”.

El diputado considera que el acuerdo “acaba con la solidaridad entre españoles y entre territorios” y advierte que “se va a aceptar el principio de ordinalidad y esto va a ser, desde luego, un problema muy serio para el Principado de Asturias”.

Con cautela valoró el acuerdo la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, para quien lo primero es conocer el trasfondo del acuerdo. A partir de ahí, “entendemos que hay que revisar la financiación autonómica y que en esa revisión se tiene que respetar la peculiaridad, la territorialidad y las características de cada comunidad autónoma”.

“Desde luego, es fundamental que el gobierno de Asturies defienda las peculiaridades de nuestra comunidad y reclame una financiación autonómica justa. Lo demás nos parece secundario, siempre y cuando Asturies reciba la financiación que necesita”, concluyó.