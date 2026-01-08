Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
Adif encarga un informe de un millón de euros para saber si los gálibos del trayecto entre Gijón y Madrid permiten el paso de semirremolques de cuatro metros
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comprobará en qué medidas las infraestructuras de alta velocidad destinadas al transporte de pasajeros están preparadas para acoger también el transporte de mercancías con semirremolques de al menos cuatro metros de altura. El estudio encargado por la compañía, y que se encuentra en licitación por casi un millón de euros, permitirá determinar si los actuales corredores, entre los que se encuentra la línea Asturias-Madrid, se pueden convertir en "autopistas ferroviarias", tal como se pretende desde el Ministerio de Transportes.
En Adif aún tienen muy presente el culebrón de los trenes de Cercanías de Asturias y Cantabria cuyas dimensiones imposibilitaban su paso por los túneles de dichas comunidades. Un "error" que se saldó con los ceses del entonces presidente de Renfe y de la secretaria de Estado de Transportes, pero que aún no se ha solucionado. Ambas regiones continúan esperando todavía por los convoyes prometidos.
Con estos antecedentes, Adif ha sacado a licitación un estudio para verificar el gálibo de las líneas y analizar las actuaciones que serían necesarias para convertir las infraestructuras de alta velocidad en "autopistas ferroviarias", con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la "Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030" del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que prevé que el 10 por ciento del transporte de mercancías se realice por tren en 2030.
El objetivo, por tanto, es que las infraestructuras permitan el paso de semirremolques de al menos cuatro metros de altura, la altura estándar y más utilizada para este tipo de transporte. En este caso, los corredores ferroviarios que integran el estudio, cuya redacción deberá estar en un plazo de veinticuatro meses, son Madrid-León-Asturias, Madrid-Barcelona-Frontera francesa, Madrid-Levante, Madrid-Toledo-Sevilla-Málaga-Granada, Madrid-Badajoz-Lisboa y Olmedo-Zamora-Galicia.
El estudio también permitirá comprobar si las infraestructuras son viables para los transportes excepcionales, los cuales "por sus dimensiones, peso o distribución y acondicionamiento de la carga, solo pueden admitirse en unas condiciones técnicas y operativas determinadas". Estos requieren, además, la implantación de "buenas prácticas" que aseguren "las condiciones necesarias para que la circulación se realice de forma segura".
La comprobación se hará para cada uno de los anchos de vía existentes en el tramo analizado y, en concreto, se estudiará la compatibilidad de cada uno de los elementos singulares de la infraestructura (túneles, estaciones, apeaderos, pasos superiores, estructuras, etc.). La inspección y monitorización se realizará mediante láser escáner 3D para su posterior análisis. Se recogerán datos de altura del hilo de contacto, inventario de elementos, datos de trazado, velocidades de cada tramo e identificación de cada uno de los trayectos.
Deberán obtener, además, la distancia entre eje de vía y borde de andén, cuando se detecte interferencia entre el gálibo de partes altas y el andén, e indicación de los valores normativos a verificar.
La polémica de los trenes de cercanías
- En 2020, el Ministerio de Transportes encargó a la empresa vasca Construcciones y Auxiliares del Ferrocarril S. A. (CAF) el diseño de los nuevos trenes de ancho métrico (la antigua Feve) para Asturias, Galicia y Cantabria. El contrato contemplaba construir 31 trenes de Feve y 6 alpinos. El problema s surgió por un error en las medidas incluidas en el pliego de condiciones, que eran incompatibles con las dimensiones de varios túneles existentes en las redes.
- En 2023, el por entonces presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, denunció públicamente el error, que calificó de "chapuza gorda gorda". Surgieron entonces un sinfín de voces críticas, lo que terminó con el cese de la secretaria de Estado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y anterior presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del presidente de Renfe, Isaías Táboas.
- Tras el error, el Ministerio de Transportes acordó la gratuidad del servicio tanto en Asturias como en Cantabria.
- Se espera que los nuevos trenes entren en pruebas a lo largo de 2026, tal y como se comprometió hace tiempo el Ministerio de Transportes. No obstante, su puesta en funcionamiento no está prevista hasta el próximo año, de acuerdo a los cálculos del departamento que dirige Óscar Puente.
