Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca "ganar tiempo"

La línea de alta velocidad entre Asturias y Madrid será objeto de estudio para determinar en qué medida sus infraestructuras están preparadas para el transporte de mercancías con semirremolques de al menos cuatro metros de altura. El contrato licitado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) permitirá verificar los gálibos, así como la distancia entre eje de vía y borde del andén, para determinar las acciones precisas para convertir la red en una "autopista ferroviaria". Aunque los ingenieros asturianos consultados por LA NUEVA ESPAÑA disipan las dudas que puedan existir en el Ministerio de Transportes: "No debería haber problemas, y si hay que hacer alguna actuación el coste no debería ser muy elevado".

Ignacio García-Arango, ingeniero, explica que las infraestructuras construidas en los últimos años para el transporte de viajeros "ya se hicieron contando con usarlas también para mercancías". Actuación fundamental fue la Variante de Pajares, en funcionamiento desde noviembre de 2023 y que permite el paso de más de 700 trenes de mercancías al mes, con reducciones significativas en tiempo y coste logístico.

Antigüedad

Cuestión aparte son para el que fuera Jefe de la Demarcación de Carreteras en Asturias las infraestructuras antiguas, como algún paso a nivel que pueda requerir adecuación. Sin embargo, "estas cuestiones ya se tienen en cuenta a la hora de realizar los proyectos. No se necesita un estudio previo". En su experiencia cree que el Ministerio de Transportes "quiere ganar tiempo", como pasó con los trenes de Feve. "Todo el mundo sabía cuál era el tamaño de los túneles y cuál debía ser el de los trenes. Si le preguntas a cualquier trabajador, se sabe de memoria los gálibos", dice. Para él lo importante debería ser "tener un trazado de vía decente, que actualmente Asturias no lo tiene", y adaptar el ancho de vía al europeo: "A Asturias es lo que más le interesa. No es tan complicado, todo el mundo sabe lo que hay que hacer".

El ingeniero Vicente Luque no descarta que el estudio tenga como objetivo comprobar la viabilidad del paso de tanques y armamento militar por las líneas de alta velocidad, ya que la Unión Europea completa el uso dual, civil-militar, de este tipo de infraestructuras. Pero en su opinión, el análisis debe ir más allá: "El estudio sí, pero que se oriente a mejorar la infraestructura para el tráfico de mercancías, que normalmente serán contenedores, automóviles, siderúrgicos... Es necesario mirar temas importantes como son los apartaderos de 750 metros, las terminales ferrocarril-carretera, las plataformas logísticas...".

"Artilugio"

"El título de ‘autopista ferroviaria’ suena muy bien, pero me suena a otro artilugio del Ministerio para entretener al personal y no hacer nada. Que nos hagan una buena ‘carretera ferroviaria’", reclama.

Profundo conocedor de la Variante de Pajares es José Antonio Sáenz de Santa María, geólogo que trabajó intensamente en la construcción de los túneles. "La Variante está preparada sin ninguna duda para albergar tráfico de mercancías. La obra se hizo pensando en eso y en la importancia de este corredor para la industria de la Defensa, para el paso de tanques y material militar", asegura.

La Plataforma Tecnológica de Túneles-Pajares, de la que forma parte, lleva años insistiendo en que el verdadero potencial de esta instalación es el transporte de mercancías, "porque el de viajeros es limitado". "El futuro de Asturias tiene que ir ligado a la logística. Actualmente, producimos 3,5 millones de toneladas de mercancías, cuando el Corredor Mediterráneo produce 1,8 millones de toneladas, y podríamos llegar a producir el doble", asegura Sáenz de Santa María. El objetivo, añade, debería ser que "se fijen en Asturias. La gran baza que tenemos es que estamos conectados por el mundo por mar. Es una gran oportunidad y la estamos desaprovechando".