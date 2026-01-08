Muere Mandi Álvarez Coto, mujer de Miguel Ángel Iglesias, extrabajador de LA NUEVA ESPAÑA
Pilar Amandina Álvarez Coto, "Mandi", mujer de Miguel Ángel Iglesias , que fue guardia de seguridad y responsable del almacén de LA NUEVA ESPAÑA, falleció ayer en Oviedo a los 64 años. Nacida en la localidad de Caces, perteneciente al concejo de Oviedo, vivía en la capital asturiana y tenía dos hijas, Eva y Paula. Hoy, a las 17.00 horas, tendrá lugar el funeral por su memoria en la capilla del tanatorio de Los Arenales y, a continuación, se procederá a la incineración de sus restos mortales. Todos los que hacemos LA NUEVA ESPAÑAexpresamos nuestra condolencia y afecto a los familiares y allegados en este duro trance.
