Nueva resolución del Bono Alquiler Joven: Vivienda concede 730.000 euros a impulsar la emancipación juvenil

Más de un centenar de jóvenes asturianos han sido beneficiados de la última resolución del Bono Alquiler Joven publicada por la dirección general de Vivienda, a través de la cual se ha desembolsado una inversión total de 730.580,06 euros.

La mayoría de estas ayudas han sido concedidas en el importe máximo contemplado en las bases, 6.000 euros. En concreto, se han aceptado y dado por válidas 138 solicitudes, mientras de 140 han sido denegadas por no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria. Por otro lado, 97 solicitantes no completaron el proceso.

El programa consiste en una ayuda de 250 euros mensuales durante un máximo de dos años, siempre que la renta del alquiler no supere los 600 euros mensuales en el caso de vivienda completa o los 300 euros en el alquiler de habitación.

El objetivo es facilitar el acceso a una vivienda en alquiler y apoyar la emancipación de la población joven. Para su desarrollo, el Principado cuenta con un presupuesto global de 11,1 millones, procedente de fondos estatales, tras la ampliación de crédito aprobada en 2023.

Las ayudas están dirigidas a personas jóvenes de hasta 35 años, con nacionalidad española o residencia legal en España, que sean titulares —o estén en condiciones de suscribir— un contrato de alquiler de vivienda o de habitación y cuenten con ingresos regulares dentro de los límites establecidos en la convocatoria.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del pasado lunes día 5 de enero y podrá recurrirse dentro de los plazos legalmente establecidos.

El Gobierno de Asturias aprobó el pasado mes de diciembre destinar otros 6,6 millones a financiar una nueva convocatoria. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2026.