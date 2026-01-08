El percebe, de menor calidad que otros años, alcanzó los 200 euros en Navidad

La campaña del percebe está en su ecuador y ha cerrado una temporada de Navidad dispar en cuanto a la calidad, pero nada desdeñable en lo que a precios de refiere. Los perceberos asturianos lograron sacar el producto al mercado a un precio medio de entre 140 y 200 euros. "El tiempo no acompañó mucho, cuando mejor marea hubo se metió mucho la mar y no pudieron estar a pleno rendimiento, pero en general no fue mal; los precios ayudaron y percebe hay", afirma Ramón Jesús Riesgo, patrón mayor de Cudillero.

Las malas condiciones meteorológicas de los primeros días festivos limitaron las salidas y provocaron que los perceberos no pudieran coger todo el cupo –ocho kilos al día– cuando sí salieron a faenar. "Empezamos con mareas pequeñas y con mucha mar, pero el precio acompañó. Aunque los percebes eran de peor calidad, los compradores tenían más necesidad y pagaban más. Es la oferta y la demanda", explica José Antonio Martínez, perteneciente al plan Oviñana-Cudillero. En Nochebuena, la lonja de Puerto de Vega subastó 360 kilos de percebe a un precio máximo de 199 euros.

Con el paso de los días, el tiempo mejoró y con ello la calidad del percebe. Sin embargo, la buena campaña de los mariscadores gallegos hizo mella en la región. Aunque en Galicia también sufrió unos inicios de mala mar, las condiciones meteorológicas mejoraron mucho antes que en Asturias, llegando a subastarse en las rulas entre 3.000 y 4.000 kilos de percebe. Esto provocó que "los compradores gallegos, que sí habían venido los primeros días a comprar a Asturias, este fin de semana ya no estuvieran".

Abraham Mazuelas, patrón mayor de Gozón, coinciden en la valoración de la campaña: "Al principio tuvimos mal tiempo, pero, en relación a la calidad, el precio subió mucho. Un percebe que normalmente se vende a 40 euros, en Navidad alcanzó los 150". En su opinión, "cada año me da la sensación de que se crían menos percebes, pero al final los números acaban saliendo".

La campaña del percebe comenzó en octubre y se alargará hasta abril. "El primer mes salimos casi todos los días, pero noviembre vino muy malo. Dejó trabajar poco, aunque el precio se mantuvo. En general estamos algo peor que la campaña pasada, pero no hay dos años iguales", dice Martínez.

El Cabo Peñas cuenta con su propio plan de gestión, que extiende la temporada durante casi todo el año. "La diferencia es que nosotros salimos de media solo diez días al mes", explica Mazuelas.