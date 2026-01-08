Recepción institucional a los ganadores del II Premio "La Busdonga" de asturianada

Los ganadores de la segunda edición del Premio Obdulia Álvarez "La Busdonga" de asturianada, que convoca la Consejería de Cultura en homenaje a una intérprete que destacó por su excepcional talento musical y es ejemplo para las nuevas generaciones, fueron recibidos ayer en el palacio presidencial por el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón. En la foto, de izquierda a derecha y durante el encuentro, la finalista del certamen en la categoría femenina, Lorena Corripio; el finalista en categoría moza, Néstor Díaz; la ganadora de la categoría moza, Marina Carbajosa; la ganadora de la categoría femenina, Alicia Villanueva; el ganador de la categoría masculina, Esteban Verdeja; el presidente del Principado y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, junto a los presentadores de la gala, Esther Fonseca y Miguel Ánxel Montenegro y el finalista en categoría masculina, Manuel Roza.