Refuerzan la promoción de "Alimentos del Paraíso"

El Principado ha decidido reforzar la promoción de "Alimentos del Paraíso Natural" con una campaña nacional en transporte y estaciones, que se exhibirá en ocho autobuses de la compañía Alsa que cubren la línea Asturias-Madrid. Seis vehículos lucirán la imagen en su parte trasera y otros dos de forma integral. El objetivo es dar visibilidad a estos productos en distintos puntos del país y reforzar el carácter estratégico del sector primario en la economía asturiana.

La campaña también incluye la difusión de las elaboraciones amparadas por este sello en quince pantallas situadas en terminales de Oviedo, Madrid-Sur, Madrid-Avenida de América y Madrid-Moncloa, así como en las estaciones de Granada, Valencia, A Coruña, Barcelona Nord, Zaragoza, Alicante y Benidorm.