Refuerzan la promoción de "Alimentos del Paraíso"
agencias
El Principado ha decidido reforzar la promoción de "Alimentos del Paraíso Natural" con una campaña nacional en transporte y estaciones, que se exhibirá en ocho autobuses de la compañía Alsa que cubren la línea Asturias-Madrid. Seis vehículos lucirán la imagen en su parte trasera y otros dos de forma integral. El objetivo es dar visibilidad a estos productos en distintos puntos del país y reforzar el carácter estratégico del sector primario en la economía asturiana.
La campaña también incluye la difusión de las elaboraciones amparadas por este sello en quince pantallas situadas en terminales de Oviedo, Madrid-Sur, Madrid-Avenida de América y Madrid-Moncloa, así como en las estaciones de Granada, Valencia, A Coruña, Barcelona Nord, Zaragoza, Alicante y Benidorm.
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve