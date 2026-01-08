Estos son los (reducidos) precios del AVE asturiano hasta el 18 de enero
Renfe vende billetes de AVE a quince euros desde Oviedo
Chollos en el AVE asturiano. Renfe comenzó hoy su campaña de "supreprecios" hasta el 18 de enero, tal y como anunció Óscar Puente, ministro de Transportes. En estos momentos se puede comprar un billete de alta velocidad desde quince euros, aunque los precios podrían reducirse aún más. El Ministro aseguró que habría pasajes desde siete euros.
Hoy, jueves, el billete más caro desde Oviedo, destino Madrid, cuesta 40.25 euros. El último Alvia de la mañana cuesta 19 euros. De momento, esa es la horquilla de precios. El Principado cuenta con seis frecuencias al día con sentido por Madrid, que operan dos trenes AVE, dos Avlo y tres Alvia.
Los billetes promocionales estarán identificados como 'Superprecio' en la web y app, y los clientes podrán mejorar la categoría de su billete 'Básico' (la opción más económica) para pasar a la modalidad 'Elige', que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y acceder a ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).
