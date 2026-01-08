La suspensión del juicio y las dificultades para señalar nueva vista en este 2026 acercan una posible excarcelación del narco "Matador" y los otros miembros de la red

El juicio a la red de Carlos González Morales, "Matador", pillada en una nave de Naón con 600 kilos de cocaína en una entrega controlada de droga, quedó suspendido en la mañana de este jueves en la Audiencia Provincial Penal número 3. El motivo, que una de las acusadas, Cristina Orsi Padula, ha cambiado de abogado y el nuevo, Fausto Suárez, ha pedido tiempo para leerse el sumario, en concreto 8.000 folios. Hay otros motivos para que la presidenta del tribunal, Ana María Álvarez (el resto del tribunal lo componen los magistrados Pilar de Lara y Francisco Javier Rodríguez Santocildes), haya suspendido la vista. El abogado de "Matador", el coruñés Luciano Prado del Río, adujo que solicitado dos comisiones rogatorias a Colombia, sin que haya habido respuesta, y además hay una testigo que no ha sido consignada.

La fiscal antidroga, Ana Méndez, y las defensas, estuvieron de acuerdo con la suspensión. La presidenta del tribunal dictó entonces la suspensión, advirtiendo de que será difícil entontrar una fecha para el juicio a lo largo de 2026, ya que el que calendario está completo. Esta circunstancia hace más que posible que los cuatro narcos que aún están en prisión puedan acceder a la libertad provisional. Fueron detenidos en octubre de 2022, ya se les ha prorrogado la prisión pos dos años en 2024, y en octubre de 2026 tendría que quedar libres a menos que pesase una condena sobre ellos. Cristina Orsi (pareja de "Matador" en el momento de los hechos) quedó libertad a los siete meses, en 2023. Ahora el tribunal tratará de encontrar alguna fecha para el juicio, para el que se habían reservado seis sesiones.

Los tres principales encausados, Carlos González Morales, Sergio Esteban Ardila y Luis Vieira Méndez, se enfrentan a penas de 20 y 21 años, así como a multas de hasta 145 millones de euros, el precio de los 600 kilos de cocaína vendidos por dosis. Aparte de tráfico de drogas, se les acusa de organización criminal y depósito de armas, ya que la Policía Nacional aprehendió un auténtico arsenal en la nave de Naón. A la mujer de "Matador" le piden siete años, y al quinto implicado, Eder López de la Torre, un total de 16.

En febrero de 2022, la agencia HSI norteamericana detectó la presencia en Colombia del venezolano Luis Vieira Méndez, de 56 años, identificado inicialmente «como el jefe de una organización de narcotráfico radicada en Bogotá», aunque luego se comprobaría que era el hombre de confianza del verdadero jefe de la organización, el colombiano Sergio Esteban Ardila, «El Joven». La policía estadounidense logró introducir a un infiltrado ese mismo mes, cuando Vieira solicitó asistencia para trasladar, por mar, unas dos toneladas de cocaína, que iban a hacer llegar a España a bordo de una embarcación. En España se entregaría a receptores y distribuidores finales.

El 21 y 22 de mayo fue detectada la presencia en Madrid de Sergio Esteban Ardila, que vivía entre Colombia y España, con un alto nivel de vida (se hospedaba en hoteles con un coste diario de más de 300 euros). En esas fechas se comenzó a preparar el envío de la droga a España, y también se comprobó la presencia en Madrid de García Morales, «El Matador», y López de la Torre, que lideraban dos redes menores de distribuidores, así como de Vieira, jefe de una potente organización colombiana.

A mediados de septiembre de este año, Vieira se desplazó a España para coordinar la recepción y entrada de la droga. Como explica el fiscal de Chicago Brian Hayes –el primero en judicializar la investigación con su solicitud de apertura de un procedimiento judicial en España dirigida a la fiscal antidroga de la Audiencia Nacional Rosana Morán–, «como parte de la operación encubierta», el pasado 25 de septiembre, la organización colombiana entregó 67 fardos con 1.340 kilos de cocaína a agentes infiltrados en una embarcación a unas 200 millas al este de Barbados. La Policía americana se acababa de apoderar de la droga.

En su solicitud a España de apertura de procedimiento judicial, el fiscal Hayes ya indicaba que la droga iba dirigida a dos organizaciones, una liderada por un colombiano apodado «El Joven», que recibiría 600 kilos, y otra mexicana, también radicada en España, que iba a recibir 740 kilos. Los encargados de recoger la droga en España serían «unos gallegos que mantuvieron reuniones con Vieira meses atrás».

Aunque los narcos creían que la droga iba a llegar a España por mar, en realidad lo hizo por vía aérea, desde el Aeropuerto Internacional de Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico, capital en la que había sido desembarcada por los agentes desde la embarcación infiltrada. Los americanos se quedaron con un fardo de 20 kilos para sustentar su procedimiento judicial, y el resto (1.320 kilos) voló en el interior de un contenedor, custodiado por un agente policial, y desembarcó en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, desde donde se trasladó al Complejo de Canillas, donde tiene su sede la Brigada Central de Estupefacientes.

La función de los agentes era entregar la droga a los narcos en un ambiente que ellos considerasen seguro, aunque estaría perfectamente monitorizado por los policías. De esa forma se les hizo creer que la mercancía, que inicialmente iba a llegarles por barco en la costa atlántica, iba a tener, por diversos problemas, otro recorrido y terminar en una nave de un polígono de Naón, en Siero, donde sería finalmente entregada a los narcos. En el negocio de la droga, las funciones están muy divididas. Los encargados de vender la mercancía en Colombia no son los mismos que la transportan, o los que luego la reciben y la guardan y posteriormente la venden en España. El logro de la Policía fue cortocircuitar este proceso en el momento del transporte sin levantar sospechas.

El sumario no explica cómo se trasladó la droga a la nave de Naón, aunque sí cómo se practicaron las detenciones y los registros de las diversas viviendas de los implicados: la de «El Matador» en Pereiro de Aguiar, en Orense; el hotel Hyatt de Madrid, donde se hospedaba Esteban Ardila; o la propia nave de Naón, donde aparte de los 600 kilos había una arsenal de guerra militar cuya procedencia no ha trascendido en el sumario por ahora.

«El Matador» se había desplazado a Asturias junto a su mujer, la brasileña María Cristina Orsi, a bordo de una autocaravana Benimar, modelo Mileo 263. El mexicano López de la Torre, que al parecer había unido fuerzas con García Morales, había hecho las veces de lanzadera desde Orense, a bordo de un Jeep Wrangler. A «El Matador» le cogieron con las manos en la masa, cuando ya había cargado la droga en la autocaravana.