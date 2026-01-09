Festivos, puentes y días no lectivos: este es el calendario escolar en Asturias para este 2026

Las aulas asturianas vuelven a desprender actividad tras diecinueve días cerradas por las vacaciones de Navidad. Los estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato retomaron ayer las clases, aunque el calendario escolar para este curso incorpora por tercer año consecutivo un periodo de respiro por trimestre.

En esta segunda mitad del curso, este parón coincidirá con las fiestas de Carnaval, del 13 al 17 de febrero, por lo que los alumnos tendrán poco más de un mes de clase antes del siguiente parón.

Consulta aquí el calendario completo.

Las vacaciones de Semana Santa de este año arrancarán un sábado, 28 de marzo, y se extenderán hasta el domingo 5 de abril. Mientras que el tercer y último periodo de respiro de este curso está marcado en el calendario entre el 1 y el 4 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador.

Las clases concluirán un día antes que en la programación del curso pasado: la actividad lectiva finalizará el viernes 19 de junio. Por su parte, el curso académico comenzó el lunes 1 de septiembre y terminará el martes 30 de junio.

Calendario para las escuelinas

¿Y para las esculinas? Este curso por primera vez los centros de 0 a 3 años cuentan con un calendario específico y unificado. En su caso, el siguiente parón largo lo tendrán coincidiendo con Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril.

La estructura de este calendario incluye un periodo de descanso al mes para el alumnado, aunque en este caso es más corto que el contemplado de Infantil a Bachillerato. Cuando no coincide un festivo nacional o autonómico, la consejería introduce una jornada no lectiva. Esto es lo que ocurre el 16 de febrero y el 5 de junio.