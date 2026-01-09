La Aemet advierte de una "anomalía" que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común

Tras el frío, la nieve y los fuertes vientos, llega a Asturias una semana de "anomalías", tal como explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se espera que la temperatura media sea mayor de lo normal para la época del año y que la precipitación acumulada también arroje datos superiores a lo esperado.

Del 12 al 18 de enero habrá más calor y más lluvias. Y esto llegará después de que la borrasca "Goretti" abandone la Península tras dejar en Asturias fuertes rachas de viento, lluvias y olas de hasta cinco metros de altura que obligaron a activar la alerta naranja en el litoral.

El tiempo para el fin de semana

El temporal en la costa aflojará el sábado aunque se mantiene activo el aviso y se pide a la población que no se acerque a playas, paseos marítimos o espigones.

El fin de semana comienza con cielos nubosos y algunos chubascos que remitirán por la tarde. La cota de nieve sube hasta situarse en los 1000 metros. En cuanto a las temperaturas, suben. El domingo las máximas alcanzarán los 19 grados en Gijón, los 18 en Avilés y Oviedo; y 17 en Llanes o Langreo.

La semana arrancará sin cambios en las temperaturas máximas, pero sí con un llamativo ascenso de las mínimas, que superar los 10 grados en gran parte de la región. Será llamativo el caso de Gijón con 13 grados de mínima y 18 de máxima.

Aunque la Aemet no ofrece datos más allá del lunes sí advierte de una semana más calurosa y con más lluvias "de lo normal para esta época del año".