Las afiliadas del PSOE exigen "autocrítica" y abrir el diálogo

Las militantes del PSOE han dado un paso al frente para recuperar "el valor del feminismo socialista", escuchando y haciendo "autocrítica" para rectificar posibles errores "y volver a situar las políticas de igualdad en donde siempre estuvieron: generando amplios debates políticos y profundos consensos sociales". En un documento remitido a Pilar Bernabé, secretaria de Políticas de Igualdad, y a Rebeca Torró, secretaria de Organización, al que se han adherido más de 200 mujeres, muchas de ellas destacadas asturianas, piden convocar la Conferencia Federal de Igualdad para intentar superar "los problemas y contradicciones que vive la organización", más aún después de las denuncias de abusos y comportamientos sexistas ejercidas por responsables políticos, "que deben ser depuradas, con arreglo a las normas internas y las disposiciones legales".

Entre la representación asturiana hay importantes nombres como el de la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, o el de la filósofa Amelia Valcárcel, exconsejera de Estado, para quien "una buena política feminista mejora la calidad del conjunto social. Una fraudulenta lo debilita y confunde". En consecuencia, "es deber del feminismo socialista volver a encontrar la senda de progreso".

La concejala del PSOE de Gijón, Carmen Eva Pérez, coincide en que el distanciamiento entre el partido con el feminismo socialista y las asociaciones de mujeres "debe ser revertido porque las mujeres necesitan al PSOE como herramienta que debe seguir defendiendo sus derechos y mejorando su calidad de vida, y el partido necesita seguir gozando de la confianza mayoritaria de las mujeres".

Ángeles Álvarez, quien fuera diputada en el Congreso, reconoce que "el PSOE atraviesa problemas y contradicciones internas en materia de igualdad que no se están abordando mediante los mecanismos de diálogo y participación que históricamente han caracterizado al feminismo socialista". "Consideramos imprescindible abrir un proceso político ordenado que permita recuperar el debate democrático, corregir errores y dar un nuevo impulso a las políticas de igualdad", explica.