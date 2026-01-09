Agenda: qué hacer hoy viernes 9 de enero en Asturias

Oviedo

Charla sobre los factores que inciden en la salud, al margen de los genéticos

Mario Fernández Fraga, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hablará esta tarde, a las 19.30 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo-Sotelo, 7) sobre los factores que inciden en la salud y que van más allá de los genes. El acto está organizado por Tribuna Ciudadana y la entrada es libre hasta completar aforo.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición "Historias en miniatura", una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Escuela de Comercio

La Escuela de Comercio alberga, a las 19.00 horas, la presentación del libro "FLORecen hacia el olvido tus paSOS", de Justo Alejo y editado por Caligramas, un acto donde Salvador Gutiérrez (académico de la RAE) y Manuel Ángel Delgado (editor) conversarán en torno al tomo del poeta zamorano. Organiza el Ateneo Obrero de Gijón. Entrada libre.

Antiguo Instituto

El Antiguo Instituto acoge hoy, a las 19.30 horas, una jornada con la escritora María del Rosario Neira Piñero, dentro del ciclo "Encuentros poéticos". A su vez, hasta el 29 de enero se podrá visitar "Asturies de l’A a la Z", de Eva Rami. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas. Además, hasta el 25 de enero estará la exposición "Melquiades Álvarez. El Centro Reformista".

CMI La Arena

El CMI La Arena ofrece la proyección, a las 19.00 horas, del clásico cinematográfico "Con faldas y a lo loco". La sesión se ofrece dentro del ciclo de cine "El Cine del Centro". Entrada libre. En el mismo complejo, última jornada para ver la XXXV Muestra Man Ray de fotografía.

CMI El Llano

El CMI El Llano alberga, a las 19.00 horas, la proyección del film "Historia de un detective", en versión original con subtítulos en castellano. Entrada libre se engloba en el ciclo "Cine negro".

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista". Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La galería expone, hasta el 29 de enero, la colección "Thalasso", del artista Javier Torices. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Representación de "Música para Hitler" en el Palacio Valdés.

A las 20.00 horas, en el teatro Palacio Valdés, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio, con Carlos Hipólito, Kiti Manver, Dani Muriel y Marta Velilla como protagonista de la función. Las entradas tienen un precio de 14, 20 y 24 euros.

Programa de ocio alternativo "Hoy se sale"

De 17.00 a 21.00 horas en el Local Social Abierto, tendrá lugar una nueva sesión del programa de ocio y tiempo libre con actividades gratuitas para público infantil y adolescente de 12 a 16 años. Hoy tendrá lugar el taller "Vuelta de las Navidades" y "Fiesta y merienda".

Encuentros "En primera persona" en el Espacio Joven: Georgia

A las 17.00 horas, en el edificio Fuero, el ciclo en el que jóvenes de diferentes países comparten su cultura y sus tradiciones a través de juegos, exposiciones, talleres de cocina, baile y otras propuestas participativas dedicará la sesión de hoy a Georgia.

Foro de debate en Espacio Joven

A las 19.00 horas, en Espacio Joven de Avilés, está programada una nueva sesión para hablar y reflexionar sobre "Financiación de las investigaciones".

Cine en el Centro Niemeyer: "Coffee and Cigarettes"

Hoy, a las 20.00 horas, la sala Cine del Centro Niemeyer proyectará "Coffee and Cigarettes", una serie de capítulos de poca duración que surgió de un corto que en 1993 obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. En la serie, diversos personajes alrededor de una mesa, fumando y tomando café, discuten temas que van desde la preparación de té inglés a las conspiraciones sobre Elvis Presley. El precio de la entrada es de 5 euros y se pueden adquirir en taquilla o a través de la página web del lugar.

Presentación del proyecto "Purificación Tomás Vega (1918-1990) Exilio y acción política"

A las 18.30 horas, en la Casa de las Mujeres se dará a conocer el proyecto "Purificación Tomás Vega (1918-1990) Exilio y acción política", que reúne textos de la escritora y exconsejera asturiana Carmen Suárez, y un material audiovisual integrado por un vídeo y un podscat que recogen las vivencias y pensamiento de quien fuera una de las referentes del socialismo y del feminismo asturiano y de la lucha por la vuelta de la democracia. El proyecto está impulsado por la Fundación José Barreiro con la colaboración del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Principado de Asturias.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga iacoge estos días una exposición colectiva de Navidad. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo, Ángel Saracho, Víctor Orviz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil Morán, Truyés, Jorge Fernández Valdés, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo. Estará abierta hasta el 14 de enero de 2026.

Exposición "Cartas de exiliadas. El legado de la palabra y la escritura 1939-1975"

En la Casa de las Mujeres de Avilés, la Fundación José Barreiro expone hasta el 9 de enero una muestra de testimonios de vidas desde la Guerra Civil hasta la transición democrática tras la dictadura. Recoge la correspondencia de las mujeres exiliadas y que entablaron comunicación y conexión con la Comisión Socialista Asturiana. El horario de visita es de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Exposición "Aviadores de la República" en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones

Una muestra audiovisual para conocer el origen de la Aviación de la República y la base de los aviadores de preguerra que se batieron en los cielos de Asturias. La exposición se podrá visitar hasta el 15 de febrero los martes y miércoles laborables de 18.00 a 21.00 horas y de jueves a domingo laborables de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de la fotógrafa Colita en el Centro Niemeyer

Se trata de una muestra única de la fotógrafa catalana, que repasa más de 40 años de su relación con el arte. Se podrá visitar hasta el 11 de enero en la Sala de Fotografía y su horario es de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada es de 5 euros.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Proyección de "Tolos fueos, el fueu" en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres alberga esta tarde, desde las 20.00 horas la proyección del documental "Tolos fueos, el fueu", dirigido por Diego Flórez, ganador del Premio del Jurado Joven al Mejor Cortometraje del Festival Internacional de Cine de Gijón. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Convocatoria del "Premio a la vida" en Langreo

Permanece abierta, hasta el próximo 16 de enero, la convocatoria para presentar candidaturas al "Premio a la vida" de Langreo, un galardón que quiere destacar el trabajo en defensa de los derechos humanos. Las candidaturas, que deberán presentarse con una propuesta razonada y documentada, podrán registrarse de manera presencial en el Servicio de Información y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Langreo o a través del registro electrónico disponible en la web municipal.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00; los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Ana de la Tassa da un concierto acústico en La Fresneda

La intérprete gijonesa Ana de la Tassa actúa en formato acústico en La Fresneda con un concierto de pop que combina temas propios y versiones conocidas. La cita es a las 19.30 horas en el centro cultural de la localidad y tendrá una duración aproximada de una hora. La entrada es libre, con acceso limitado al aforo de la sala.

XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa reúne hasta el 17 de enero de 2026 las obras del XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", una cita que ofrece una panorámica de la creación pictórica contemporánea. La muestra incluye la obra ganadora de esta edición, firmada por Jezabel Rodríguez. La muestra puede visitarse de miércoles a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Días 24 y 31 de diciembre, de 12.00 a 14.00 horas. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Oriente

Feria del Stock en Arriondas

El Comercio de Arriondas organiza la Feria del Stock en una carpa instalada en el parque de La Vera. Durante tres jornadas se podrán encontrar ofertas de distintos establecimientos, con propuestas de moda, calzado, belleza y electrodomésticos. El programa incluye también sorteos. La feria abre con horario diferenciado según el día, con apertura el viernes por la tarde (18.00 a 21.00 horas) y continuidad el fin de semana.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El programa de actividades comprende, además, la exposición "113+", con fotografías de Évelin Ruiz Crego y hasta el 28 de febrero. Partiendo de las 113 nacionalidades que se identificaron en el padrón de Lugo de 2019, Évelin Ruiz realiza una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.