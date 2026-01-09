Asturias, a la caza del talento joven: el programa que conecta a estudiantes con mentores empresariales de lujo

Asturias afronta el reto de retener el talento joven en un mercado laboral cada vez más competitivo y abierto al mundo, a la vez que los futuros profesionales asturianos inician su trayectoria entre incertidumbre, nervios y muchas dudas. El Programa Mentoring de Compromiso Asturias XXI busca conectar a ambos sectores para facilitar e impulsar las relaciones entre los estudiantes asturianos y las empresas de la región.

En esta edición, la iniciativa contará con 82 estudiantes y alcanzará los doscientos mentores. “Aumentar el número de mentores nos permite rotar y hacer mejores combinaciones con los participantes”, explicó Eduardo Sánchez Morrondo, presidente de la organización, en la presentación realizada este viernes en la Fundación Caja Rural.

Además, como novedad en el programa incorporarán píldoras de empleabilidad a través de las cuales ofrecerán a los participantes ideas y claves sobre cómo atraer el interés de las empresas. “Habéis hecho algo que otros compañeros no, dar el paso de apuntaros al curso. Eso significa que hay una sabia magnífica para ser los futuros líderes de Asturias”, afirmó dirigiéndose a los mentees asistentes al acto. Varios participantes también harán un viaje a Bruselas.

Ejercer en la región

La presentación contó con Fernando Martínez, presidente de la Fundación Caja Rural, y con Susana Luque, vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, quien recordó que “Asturias es una comunidad pequeña, pero muy fuerte. Con un ecosistema que apoya muchísimo y unas empresas muy comprometidas”. “Está bien viajar y conocer mundo, pero Asturias también necesita gente como vosotros que se quede y ejerza en la región”, añadió.

“Este es el programa que a mí me hubiera gustado tener cuando acababa mi carrera, es un programa con un diseño casi perfecto”, destacó Bruno López, director general de Asturex. Mentor desde hace cuatro años, animó a los jóvenes a “utilizar la red de contactos” que permite crear esta iniciativa porque “tendréis unos mentores increíbles que quieren poner su granito de arena”.

Pero no solo los jóvenes sacan aprendizaje de este programa, también los mentores participantes, como reconoció Carlos Ranera, director Zona Norte Ontier: “En la empresa estamos adoptando muchas decisiones tendiendo en cuenta las peticiones e inquietudes que tenéis. Porque nosotros también tenemos que adaptar la empresa a lo que estáis buscando”.

Adquirir habilidades

Ranera recordó que las compañías no eligen a los trabajadores por su nota académica y que es necesario que incorporen nuevas habilidades. “Os animo a que les saquéis el jugo a los mentores hasta el límite porque tienen mucho que deciros”, había aconsejado previamente Eduardo Sánchez.

Por su parte, Ramón Rubio, director Cátedra Medialab de la Universidad de Oviedo, hizo hincapié en que el número de parados en Asturias roza ya datos de hace 25 años y realizó una reflexión al respecto: “Quizás ya no hay que buscar empleo como locos, sino buscar un buen empleo en el que os sintáis cómodos y os guste”.

La presentación también contó con la participación de Dimas García, jefe regional Noroeste Eulen Flexiplán, y de Carmen Coto, de TotalEnergies. Ambos animaron a los participantes a “esforzarse” y aprovechar todas las oportunidades del programa. “Es importante que nos conozcáis y ampliéis la red de contactos. Saber a quién podéis llamar y que os van a apoyar”, dijeron.