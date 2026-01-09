Asturias rechaza, a derecha y a izquierda, el nuevo modelo de financiación pensado "para que Sánchez siga un rato más en la Moncloa"

Había que esperar a los detalles del nuevo modelo de financiación para poder analizar con criterio su contenido, pero el planteamiento presentado por María Jesús Montero más que calmar las aguas provocó una tormenta política. No gustan en Asturias las bases del acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y ERC, a pesar de que el Principado recibirá 248 millones más. Los partidos asturianos coinciden en reclamar un sistema diseñado de forma multilateral, que tenga en cuenta las singularidades del Principado, como el envejecimiento de la población o la orografía. Y por supuesto, todos ponen una línea roja: no se puede perder la solidaridad territorial.

«Este nuevo proyecto para la reforma del sistema de financiación supone un ataque al conjunto de las autonomías del régimen común, y entre ellas Asturias. Supone un ataque porque nace de la bilateralidad y nosotros siempre hemos defendido que la renovación de este sistema debe venir con un acuerdo previo entre todas las comunidades autónomas, el cual Sánchez es ahora mismo incapaz de conseguir y que los independentistas nunca aceptarían», explica Andrés Ruiz, diputado del Partido Popular.

Continuidad de Sánchez en Moncloa

Asegura, además, que Sánchez «hace pasar por criterios técnicos los cálculos que hacen que los independentistas se lleven los 4.700 millones». «Sánchez y Montero no atienden a las necesidades de la mayoría de las autonomías, no atienden a las necesidades reales de los españoles ni de los asturianos», insiste. Por tanto, reclama que Asturias «alce la voz», se necesita que el Principado «de un paso al frente y digan que no a este acuerdo que solo es beneficioso para los independentistas y para la continuidad de Sánchez en la Moncloa».

Para Vox, el acuerdo firmado «con la mafia independentista y separatista condena a las regiones que menos tienen a ser más pobres». «Es inadmisible que el presidente de España, Pedro Sánchez, negocie única y exclusivamente la financiación de todas las regiones de España con un golpista e independentista catalán», sentencia su presidenta, Carolina López.

La diputada insiste en que «se rompe el principio de solidaridad» para que Pedro Sánchez «se mantenga un ratito más en la Moncloa. Solo le interesa él y su poder, el resto de los españoles le da absolutamente igual», asegura. Y critica que Adrián Barbón «esté callado ante este nuevo atropello».

Criterios de equidad y solidaridad interterritorial

También en Convocatoria-IU defienden un modelo de negociación multirateral y «sustentado en criterios de equidad, basado en la solidaridad interterritorial», que rechaza por completo la aplicación del principio de ordinalidad. No solo porque perjudique a Asturias, sino porque «rompe cualquier principio de solidaridad interterritorial que para nosotros es fundamental».

«Cuando se habla de financiación autonómica no hablamos de financiar territorios, hablamos de financiar los servicios públicos de los ciudadanos y hacerlo en condiciones de equidad y con criterios de solidaridad interterritorial», dice el diputado. Ese escenario, exige que el debate se aborde «en un espacio multilateral, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera». Además, lanza un dardo a la derecha: «No puede ser que haya comunidades autónomas gobernadas por la derecha que bajen impuestos a los ricos al mismo tiempo que reclaman al Estado mayor financiación. Eso nos parece injusto».

Adrián Pumares, secretario general de Foro, afirma que «María Jesús Montero quiere engañarnos, su anuncio no es más que una cortina de humo para tapar el acuerdo entre Sánchez y Junqueras. Pero no cuela». «Reformar el sistema de financiación autonómica no es incrementar la participación de las comunidades en los impuestos compartidos. Lo que hay que hacer es determinar las necesidades de gasto que tiene cada comunidad y a partir de ahí determinar el modelo», insiste.

Para Covadonga Tomé, «ningún acuerdo sobre financiación autonómica que perjudique a Asturias va a ser válido» y critica que «en un contexto de negociación multilateral, la posibilidad de reuniones a dos bandas siempre sea con los mismos». Por eso, advierte que estarán muy vigilantes «para que se respete la singularidad de Asturias y para que la región reciba la financiación que merece». En su opinión, «no se puede permitir que se utilice este tipo de maniobras para mantener un gobierno que quiera agotar la legislatura de la manera que sea».