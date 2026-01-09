La carne, la miel y la faba asturianas, "víctimas" del pacto con Mercosur

No pintan buenos tiempos para la carne, la faba y la miel asturianas en caso de salir adelante el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Así lo advierten representantes de organizaciones agrarias del Principado, contrarios a un pacto que dañará la economía de los ganaderos y agricultores, aunque también afectará a la "calidad" de los productos.

"Aquí nos afectará muchísimo con el tema de la faba", sostiene convencido David Pérez Naya, secretario general de COAG en Asturias. "El cultivo está en declive total, ya que el año pasado tuvimos una producción que no llegaba a unas 70 toneladas. Pues bueno, con este acuerdo lo que se pretende es introducir, por ejemplo, faba sin ningún tipo de arancel", explica.

Competencia desleal

Esto llevaría a una caída de precios, tanto de la alubia como de otros productos del campo. "Podrían caer los precios por debajo de la mitad, haciendo una competencia totalmente desleal y llevándonos a la ruina y al cierre ya de lo poco que queda", asegura Pérez Naya, quien además habla de la calidad de los alimentos.

"En esos países usan productos para la agricultura y para la ganadería que hace más de 40 años que se dejaron de usar aquí en España y en Europa. Están alimentando los animales con piensos aquí prohibidos hace mucho. Así que ya no es un tema solo que afecte a ganaderos y agricultores. Yo creo nos afecta a toda la sociedad, que nos quieren imponer esto a base de la nuestra salud", lamenta.

El líder regional de COAG se refiere también a la carne. "Si entra sin aranceles bajarán los precios de una manera brutal. Después de unos años malos, ahora parece que mejoramos un poco", reseña. La vuelta a la situación de hace unos años, con un precio de la carne por debajo de los costes de producción sería la ruina: "Significará todo el cierre de la ganadería de carne aquí en Asturias. Lo mismo que en la agricultura".

En la misma línea se pronuncia Borja Fernández, coordinador de URA, quien incide en los efectos de la competencia de Mercosur en los precios de la carne.

"Se abre una ventana a la entrada de canales de otros países a coste mucho inferior que las de aquí, principalmente porque los costes de producción en esos países son mucho mas bajos que los nuestros, no tienen las mismas exigencias de calidad que aquí. Incluso los controles sanitarios son mucho menores que los europeos", describe Fernández.

Menos exigencia

Otro sector que se vería afectado es la apicultura, que en Asturias tampoco atraviesa su mejor momento, después de que los profesionales advirtieran de que ha sido un año nefasto que ha mermado mucho la producción (sequía, incendios), sin olvidar los daños del avispón asiático. "Sería más de lo mismo, porque en Mercosur tienen producciones mucho más grandes, con controles menos exigentes y, por tanto, menos calidad", resume Fernández.

Geli González, secretaria general de ASAJA en Asturias, recuerda que ahora "los ganaderos de carne ahora mismo están pasando una etapa de precios muy buenos". Una situación que puede cambiar de forma radical: "La entrada de carne de Brasil puede dar la vuelta a esa situación y poner en riesgo la rentabilidad de nuestros ganaderos".

E insiste como el resto de dirigentes en un tema que preocupa mucho: "Además que esa carne se produce con estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad inferiores a los exigidos por la UE".