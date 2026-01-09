Convocadas 4.527 plazas para los tres cuerpos del Ejército
El BOE publicó este jueves la resolución por la que se aprueba el inicio del primer ciclo de selección de 2026 para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. Se convocan 4.527 plazas, que se distribuyen de la siguiente manera: 3.204 plazas para el Ejército de Tierra, 693 plazas para la Armada y 630 plazas para el Ejército del Aire y del Espacio. Para determinadas plazas se valorará la posesión de determinados títulos de Grado Medio de interés para la Defensa, así como la acreditación de deportista de alto nivel en modalidades y pruebas olímpicas.
La solicitud de cita previa para participar en las pruebas de acceso deberá tramitarse a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa (https://sede.defensa.gob.es), por lo que los interesados deben acceder mediante un certificado electrónico como el del DNIe, o el sistema Cl@ve.
Se podrá solicitar cita previa desde este viernes, 9 de enero, hasta el 22 de febrero. En este primer ciclo, la incorporación de los aspirantes seleccionados a los centros docentes militares de formación está prevista para el día 4 de mayo. El segundo ciclo de selección se iniciará en junio.
