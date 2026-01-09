"Europa se equivoca", clama el Consejero de Medio Rural de Asturias por el acuerdo con Mercosur que apoya España

"Yo creo que, en mi opinión, Europa se equivoca". Mientras en Bruselas la Comisión Europea estaba a punto de conseguir el visto bueno de la mayoría de los estados miembros para que Ursula von der Leyen viaje próximamente a Paraguay para firmar el acuerdo con Mercosur, el consejo de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez, exponía este viernes por la mañana en Oviedo sus dudas y críticas a tal acción.

"Tratar de buscar alianzas estratégicas en unos momentos tan convulsos a nivel global no se puede desarrollar a costa de un sector económico, sobre todo si hay riesgos parael mismo", señaló Marcos en referencia al malestar de los profesionales del campo en toda Europa por ese pacto UE-Mercosur que está llamado a crear la zona de libre comercio más grande del mundo con 720 millones de consumidores potenciales. El rechazo del consejero asturiano, del PSOE, choca con la postura del Gobierno central, de su mismo partido, que defiende la firma con Mercosur y niega daños al sector agrario, tal y como ha expuesto el ministro Luis Planas.

El acuerdo preocupa y mucho en el medio rural asturiano, algo que entiende el consejero. "Lo primero que uno piensa es que la forma de producir de esos países no tiene el mismo nivel de exigencia que en Europa", señaló Marcos. El sector cárnico es uno de los principales afectados, además de la miel y de la faba, tal y como ha publicado LA NUEVA ESPAÑA y han advertido los líderes de las organizaciones agrarias.

Marcelino Marcos añadió: "El acuerdo puede beneficiar a algunos sectores económicos, sin lugar a dudas, pero eso no puede ir en detrimento de otros. Entonces, desde mi punto de vista, creo que Europa se equivoca".

Comida basura

En Asturias los ánimos están caldeados. David Pérez Naya, secretario general de COAG, ha convocado una reunión para el próximo lunes con otras organizaciones para organizar movilizaciones que expresen el rechazo a compartir zona comercial con Mercosur. "Es un atropello", señaló Naya, quien dice no entender la postura de la UE. "Nos hacen a todos a producir de forma sostenible, con el menor impacto, y ahora nos meten directamente comida basura".

El líder de COAG ha advertido de que en los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) las exigencias de calidad y nivel sanitario son inferiores a lo que fija Europa, algo que hace a los productores sudamericanos competir en superioridad de condiciones que los europeos.

Votación

En Bruselas la votación no se ha producido aún, si bien se conocen desde hace días las posturas de los países, con lo que la mayoría para que salga adelante está más que segura. Sobre todo, después de Italia haya cambiado de opinión tras el ofrecimiento de Von der Leyen de asegurar fondos adelantos para la PAC futura. Hasta las 17 horas hay tiempo para que los estados emitan su voto. Los contrarios son Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda. Bélgica se abstiene. Esto garantiza la necesaria mayoría cualificada (55% de países que representen al menos al 65% de la población de la UE).