Los ganadores del "Obdulia Álvarez" irán al Festival de Lorient

El Principado acuerda que la delegación asturiana del intercéltico bretón incluya a los ganadores del nuevo premio de asturianada

Por la izquierda, Vanessa Gutiérrez, Esteban Verdeja, Alicia Villanueva, Néstor Díaz y Adrián Barbón. |

Por la izquierda, Vanessa Gutiérrez, Esteban Verdeja, Alicia Villanueva, Néstor Díaz y Adrián Barbón. |

ch. n.

Oviedo

Las voces de Alicia Villanueva, Esteban Verdeja y Néstor Díaz sonarán este año en el Festival de Lorient, la gran cita internacional del folklore del arco atlántico. La consejería de Cultura anunció ayer que el gobierno regional y la delegación asturiana del intercéltico bretón, dirigida por Iñaki Santianes, han acordado que los ganadores del premio de Asturianada "Obdulia Álvarez ‘La Busdonga’", que este año ha celebrado su segunda edición y que quiere consolidarse como premio nacional de tonada, acudan a Lorient.

Este compromiso, indica Cultura, contribuye a ampliar la proyección de la canción asturiana y asegura la presencia de sus mejores voces en un festival que congrega anualmente a más de 950.000 visitantes, lo que supone un escaparate privilegiado para la difusión de la música, la cultura y las asturianas a nivel internacional.

Los ganadores del "Obdulia Álvarez" irán al Festival de Lorient

