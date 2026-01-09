El Gobierno aportará 330 millones más para la transición verde de la industria
El Ejecutivo convoca otro paquete del PERTE de descarbonización, que hasta la fecha no ha cuajado en Asturias por las dudas sobre la viabilidad y los plazos
La industria asturiana tendrá una nueva ocasión de acceder a cuantiosas ayudas públicas para realizar una transición hacia sistemas menos contaminantes, de cara al cumplimiento de los objetivos para combatir el cambio climático. El Ministerio de Industria anunció ayer la convocatoria de un nuevo paquete de subvenciones y préstamos, dotado con un total de 329,7 millones de euros, del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial. Las compañías podrán presentar sus solicitudes entre los próximos 2 y 13 de febrero.
El PERTE está dotado con un total de 3.170 millones de euros de fondos europeos administrados por el Ministerio de Industria y distribuidos en diferentes líneas, en función de sus objetivos específicos. Hasta la fecha, el PERTE ha otorgado más de 580 millones a más de 65 empresas.
No obstante, de momento este instrumento no ha tenido mucho éxito en Asturias. Su proyecto estrella, la planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) con hidrógeno verde proyectada para sustituir a uno de los hornos altos de ArcelorMittal en Gijón, sigue en suspenso pese a tener reservados los 450 millones de la línea 2 del PERTE, la vinculada al hidrógeno.
Y en la línea 1, la destinada a actuaciones integrales de descarbonización, que es la que tendrá una nueva convocatoria de 330 millones, casi la mitad de los proyectos presentados por la industria asturiana han acabado en renuncia por parte de sus promotores al dudar de la viabilidad.
Así, en la línea 1 del PERTE, Industria ha evaluado 16 proyectos de compañías fabriles radicadas en Asturias. Solo uno ha tenido una resolución denegatoria, el presentado para la descarbonización de DuPont, que no cumplía los requisitos de reducción de emisiones. De los 15 proyectos restantes, siete (presentados por Fertiberia, Asturiana de Zinc, ArcelorMittal, Iberdrola-Bayer, Ence, Siero Lam y Ditecpesa) han obtenido la concesión de ayudas, que suman 84,35 millones de euros, y las han aceptado. Y en los otros seis proyectos se ha renunciado a la ayuda.
Suscríbete para seguir leyendo
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve