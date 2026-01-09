El Gobierno aportará 330 millones más para la transición verde de la industria

La industria asturiana tendrá una nueva ocasión de acceder a cuantiosas ayudas públicas para realizar una transición hacia sistemas menos contaminantes, de cara al cumplimiento de los objetivos para combatir el cambio climático. El Ministerio de Industria anunció ayer la convocatoria de un nuevo paquete de subvenciones y préstamos, dotado con un total de 329,7 millones de euros, del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial. Las compañías podrán presentar sus solicitudes entre los próximos 2 y 13 de febrero.

El PERTE está dotado con un total de 3.170 millones de euros de fondos europeos administrados por el Ministerio de Industria y distribuidos en diferentes líneas, en función de sus objetivos específicos. Hasta la fecha, el PERTE ha otorgado más de 580 millones a más de 65 empresas.

No obstante, de momento este instrumento no ha tenido mucho éxito en Asturias. Su proyecto estrella, la planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) con hidrógeno verde proyectada para sustituir a uno de los hornos altos de ArcelorMittal en Gijón, sigue en suspenso pese a tener reservados los 450 millones de la línea 2 del PERTE, la vinculada al hidrógeno.

Y en la línea 1, la destinada a actuaciones integrales de descarbonización, que es la que tendrá una nueva convocatoria de 330 millones, casi la mitad de los proyectos presentados por la industria asturiana han acabado en renuncia por parte de sus promotores al dudar de la viabilidad.

Así, en la línea 1 del PERTE, Industria ha evaluado 16 proyectos de compañías fabriles radicadas en Asturias. Solo uno ha tenido una resolución denegatoria, el presentado para la descarbonización de DuPont, que no cumplía los requisitos de reducción de emisiones. De los 15 proyectos restantes, siete (presentados por Fertiberia, Asturiana de Zinc, ArcelorMittal, Iberdrola-Bayer, Ence, Siero Lam y Ditecpesa) han obtenido la concesión de ayudas, que suman 84,35 millones de euros, y las han aceptado. Y en los otros seis proyectos se ha renunciado a la ayuda.