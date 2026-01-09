Imasa pedirá al juez que avale su plan de reestructuración

La compañía asturiana de ingeniería Imasa manifestó ayer su intención de solicitar al juzgado de lo Mercantil número 4 de Oviedo la homologación judicial del plan de reestructuración que la empresa está "ultimando" con sus acreedores, según indicaron fuentes de la empresa.

Imasa, con sede en Llanera y cerca de 900 trabajadores, dispone de un mes, hasta el próximo 8 de febrero, para presentar al juzgado el mencionado plan, "tan pronto como se obtengan las mayorías necesarias" entre los acreedores. Si eso no se produce, la empresa se precipitaría al concurso. Ayer caducó la tercera prórroga de tres meses del preconcurso en que se encuentra la compañía desde abril de 2025.

Cuando el grupo asturiano solicitó dicha prórroga al juzgado, lo hizo asegurando contar con una "sólida" cartera de proyectos contratados, varias ofertas en curso y oportunidades de negocio por un valor total de más de 1.000 millones de euros.

El objetivo del plan de reestructuración, explicaron entonces desde Imasa, es "fortalecer su patrimonio neto, impulsar su crecimiento, facilitar el desarrollo de su plan de negocio y garantizar la viabilidad de la empresa, preservando el empleo y reforzando su compromiso con sus clientes y proveedores".

El último episodio en el proceso para evitar el concurso de Imasa fue el nombramiento, por parte del juzgado, de un experto en la reestructuración para engrasar la negociación entre deudor y acreedores. El experto en cuestión es la sociedad Lexaudit Concursal, que casualmente es la misma que medió también en el caso de Duro Felguera.

En el caso de esta última compañía, el juzgado de lo mercantil número 3 de Gijón está precisamente evaluando la homologación de su reestructuración.