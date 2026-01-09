Dos incendios calcinan parte de dos viviendas unifamiliares en Nava y Somiedo

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Piloña, La Morgal, San Martín del Rey Aurelio y Cangas de Onís han extinguido, esta madrugada, el incendio declarado en una vivienda ubicada en la localidad de Cezoso, en Nava.

El fuego calcinó parte de la techumbre y una habitación de la planta superior del inmueble de dos alturas. No se registraron daños personales.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 21.17 horas de ayer jueves. En la llamada indicaban que estaba quemando una chimenea por el interior de una casa de dos plantas con techo de madera. No había más construcciones cercanas.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación con cuatro efectivos el parque de Piloña que se trasladó al lugar con dos autobombas y un todoterreno de patrullaje y primer ataque. Cuando los bomberos llegaron al lugar el incendio estaba completamente desarrollado y las llamas alcanzaban la techumbre. Como apoyo se movilizaron dos efectivos del parque de La Morgal que se trasladaron a la intervención con una autobomba nodriza, dos efectivos de San Martin del Rey Aurelio que acudieron con una autobomba forestal y otro efectivo del parque de Cangas de Onís con un vehículo de altura.

Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 23.01 horas momento en el que parte de las dotaciones regresaron a sus respectivas bases. En el lugar permanecieron los efectivos del parque piloñés y el de Cangas de Onís con la autoescalera. Para llevar a cabo las labores de desescombro y enfriamiento tuvo que desmontarse parte de la techumbre para lo que se utilizó el vehículo de altura.

Uno de los incendios. / SEPA

El incidente se puso en conocimiento de la Guardia Civil y a título informativo del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

EXTINGUIDO INCENDIO URBANO EN SOMIEDO

Por otro lado, efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Grado y Somiedo extinguieron, también ayer noche, el incendio declarado en una vivienda unifamiliar, de dos alturas, ubicada entre las localidades de Aguasmestas y Santiago del Hermo.

El fuego calcinó el techo de la de la planta baja de la cocina y el suelo de dos habitaciones del primer piso.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.33 horas de ayer jueves. En la llamada señalaban que estaba quemando la chimenea por la parte alta de una casa de dos alturas. No había personas afectadas.

La Sala 112 del SEPA activó a los bomberos del parque de Somiedo y Grado que se trasladaron al lugar con tres autobombas y un vehículo ligero. A las 22.32 horas dieron el incendio por controlado y a las 23.38 horas extinguido. Esta mañana, por protocolo, al igual que el incendio registrado en Nava dos efectivos han acudido a revisarlo para asegurase de que no se han producido reproducciones.

El incidente también se comunicó a la Guardia Civil y al SAMU a título informativo.