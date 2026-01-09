Ni la montaña ni la costa se libran: "Goretti" azota toda Asturias y activa alertas (y así será gran parte del fin de semana)

"Goretti" no da tregua. Ni en la costa ni en la montaña. La borrasca profunda ha llegado con toda su fuerza a Asturias este viernes y lo ha hecho para quedarse al menos durante todo este sábado. El domingo seguirá el mal tiempo, pero algo más contenido.

De momento, en la región, "Goretti" ya ha empezado a hacer de las suyas a través de esa ciclogénesis explosiva que azota a gran parte de Europa: en el mar Cantábrico hay olas de hasta 8 metros; en la montaña, nevadas a partir de 500 metros. Y todo regado con vientos fuertes, con rachas de más de 100 kilómetros por hora. En Asturias se ha registrado en lo que va de jornada la sexta racha más fuerte de España, en Cabo Peñas, de 106 kilómetros por hora. Por ello, la Aemet mantiene activado el aviso naranja (peligro importante) en el litoral asturiano por fenómenos costeros y el aviso amarillo (peligro bajo) por acumulación de nieve en la Cordillera y Picos de Europa a partir de 900 metros de altitud.

Un hombre lucha contra el viento, este viernes, en Gijón. / ELOY ALONSO

Paraguas y abrigo serán indispensables para salir este fin de semana a la calle en el Principado. La borrasca de alto impacto, situada entre el Paso de Calais (Francia-Gran Bretaña) y Países Bajos, ya ha hecho amanecer este viernes Asturias en alerta por temporal marítimo, de nieve, lluvias y viento. Ha llovido de forma incesante en toda la región, donde a cotas entre 500 y 700 metros ha habido acumulaciones significativas de nieve.

Hasta la tarde de este viernes un total de nueve puertos de montaña de Asturias requieren el uso de cadenas, según el 112. Además, permanecen cerradas la carretera de acceso a los Lagos de Covadonga y la LN-8, en el tramo Tuiza-Puerto de La Cubilla. Es necesario circular con cadenas por los puertos de San Isidro (Aller); Leitariegos (Cangas del Narcea); Connio (Cangas del Narcea); Tarna (Caso); Cerredo (Degaña); Valdeprado (Degaña); Somiedo; San Lorenzo (Somiedo); y Ventana (Teverga). En cuanto a la red de carreteras, se puede circular con cadenas por la AS-264, entre Sotres y el límite con Cantabria, en Cabrales. Por el contrario, permanece cerrada la carretera CO-4, entre Covadonga y los Lagos, en Cangas de Onís, así como la LN-8, en el tramo Tuiza-Puerto de La Cubilla, en el concejo de Lena.

Aludes

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de riesgo de aludes para que el Parque Nacional de los Picos de Europa. La previsión es que haya "peligro notable" –de 3 sobre 5– por la combinación de nieve reciente, formación de placas de viento y la presencia de capas débiles persistentes en el manto nivoso.

Viandantes con paraguas, este viernes, por Oviedo. / Fernando Rodríguez

Para este sábado la situación no variará mucho. Las temperaturas se mantienen bajas en toda la región, mientras seguirán activos avisos por vientos costeros en todo el litoral y por nevadas en los Picos de Europa y la Cordillera Cantábrica.

Balance de 2025: el segundo más cálido de la historia

Un año, 2026, que empieza con mucho frío y un invierno que se hace notar como hacía tiempo que no sucedía. Y es que 2025 se ha convertido en el segundo año más cálido de la historia, con una temperatura media de 13 grados, 1,1 grados por encima del promedio anual (11,9 grados), y el tercero más seco, con precipitaciones que se situaron un 22 por ciento por debajo de la media. En Asturias fue muy seco, con 982,7 litros de precipitación acumulada, un 22 por ciento menor que la media de 1991-2020 (1.259,17 mm), y se situó como el tercer año más seco de 1961-2025. El pasado diciembre también fue más cálido y seco de la habitual, con una temperatura media de 7,4 grados, 0,3 por encima del promedio para este mes, y cerca de 110 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada, un 23 por ciento inferior a la media.