El pacto "Asturias Educa": el segundo trimestre tendrá 14 convocatorias de interinos

La Consejería de Educación tiene listo el calendario de las catorce adjudicaciones de personal interino previstas para el segundo trimestre del curso escolar. El nuevo sistema sustituye el tradicional llamamiento semanal por convocatorias quincenales a partir del 27 de enero.

El calendario establece tres llamamientos cada dos semanas desde finales de enero, con el objetivo de agilizar la cobertura de bajas y vacantes de profesorado. Con este cambio, se organizarán hasta tres adjudicaciones más que en el mismo trimestre del curso anterior, a pesar de que el segundo trimestre del presente curso cuenta con dos semanas lectivas menos.

La Consejería introduce esta nueva periodicidad tras un periodo de pruebas del procedimiento abreviado iniciado el pasado 21 de octubre. Desde esa fecha se han realizado con éxito nueve adjudicaciones de plazas.

Las dos primeras convocatorias de 2026, fijadas para los martes 13 y 20 de enero, serán las últimas de carácter semanal. A partir del 27 de enero comenzarán los llamamientos quincenales. El calendario completo incluye los días 30 de enero; 4, 10, 19, 24 y 27 de febrero; y 4, 10, 13, 18 y 26 de marzo.

Los anuncios se publicarán a las 10.00 horas. El personal interino dispondrá de un plazo de 22 horas para solicitar destino, hasta las 8.00 del día siguiente. Ese mismo día, a las 10.00 horas, se realizará la adjudicación de plazas y la firma del contrato. La incorporación efectiva al centro adjudicado tendrá lugar al tercer día.

Como novedad, la Administración establece un nuevo horario para formalizar los nombramientos. La firma digital se realizará de 10.00 a 14.00 horas y la firma presencial tendrá lugar en la sede de la Consejería de Educación, en Oviedo, de 12.00 a 14.00 horas.

La agilización de las sustituciones de profesorado está recogida en el pacto Asturias Educa para la mejora de la educación pública, suscrito en julio por el Gobierno del Principado y cuatro organizaciones sindicales tras la movilización de los profesores de la red pública. Esta medida figura en el undécimo punto del bloque de desburocratización del acuerdo, con el compromiso de aplicarla durante el curso escolar 2025-2026.