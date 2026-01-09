El perfil de la víctima de tráfico en Asturias: mayor de 65 años, fallecido en una salida de vía en una carretera convencional

En 2025 se produjeron en las carreteras asturianas 28 siniestros mortales en los que perdieron la vida 28 personas, además otras 184 precisaron de hospitalización. Comparativamente con 2025 crecen los siniestros mortales (3 más), las personas fallecidas (1 más) y las heridas hospitalizadas (63 más).

A nivel nacional aumentan un 3,39% los desplazamientos de largo recorrido, alcanzando el récord absoluto de 478,56 millones de movimientos. En Asturias, el incremento desplazamientos es estima en el entorno del 2%. Las carreteras convencionales siguen siendo las que más fallecidos registran, aportando un 68% del total (19), si bien descienden las personas que perdieron la vida en este tipo de vía respecto a 2024 (3), incrementándose en autopistas y autovías que pasan 5 a 9.

La salida de vía fue el siniestro que produjo un mayor número de fallecidos, un 46% del total (13 personas, 3 menos que en 2024). Las colisiones frontales fueron los siniestros que más aumentaron, pasando de 3 a 6 fallecidos. Los atropellos a peatones se mantuvieron con 2 víctimas mortales.

Los colectivos y medios vulnerables supusieron el 36% (10) del total de fallecidos, 2 más que en 2024, siendo significativo el crecimiento en el número de personas usuarias de bicicleta que perdieron la vida, que pasaron de 0 en 2024 a 3 en 2025. Se mantienen los peatones (2) y los usuarios de motocicleta (5). El medio de desplazamiento con más fallecidos fue el turismo con 14 (50% del total).

Destaca el número de personas fallecidas mayores de 65 años (12), que supusieron el 43% del total y 7 más que en 2024. El grupo de edad en el que perdieron la vida más personas fue el de 55 a 64 con 7. Destaca el descenso que experimenta el grupo de 35 a 44 años que pasa de 7 a 1. No falleció ningún menor de 14 años.

Como es habitual el número de hombres supera ampliamente al de mujeres. En 2025 el 82% de los fallecidos fueron hombres (23) y el 18% mujeres (5), 1 hombre más y mismo número de mujeres que en 2024.

Atendiendo al mes en que fallecieron los accidentados, el mayor número de ellos ocurrió en mayo (5, 18%), seguido de septiembre y octubre con 4 víctimas mortales cada uno. En febrero, abril y junio no perdió la vida ninguna persona.

Por día de la semana, el sábado fue el que tuvo mayor número de fallecidos (6, 21%) y el tramo horario con mayor siniestralidad mortal el de las 14:00 a las 19.59 horas con (12, 43%).

5 de los 14 fallecidos usuarios de turismo no hacían uso del cinturón de seguridad, un 36% del total, así como el único fallecido de camión de hasta 3.500 Kg. En cuanto al uso del casco, 1 de las 5 personas que perdieron la vida en motocicleta no hacía uso del mismo.

Respecto a la localización de los siniestros a nivel nacional, Andalucía y Cataluña registraron las mayores cifras de víctimas con un 20% y un 13% del total respectivamente. Los mayores aumentos respecto a 2024 fueron en Navarra (15 más) y Canarias(14 más). Los mayores descensos se han producido en Castilla y León (19 menos), Murcia y la Comunidad Valenciana (ambas 16 menos).

Los 28 fallecidos de Asturias representan el 2,5% de las 1.119 víctimas ocurridas a nivel nacional.