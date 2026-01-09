Las peticiones del TSJA al Gobierno asturiano: personal, mejores edificios y digitalización que permitan desarrollar "el mandato constitucional del Poder Judicial"

Este 1 de enero entraron en funcionamiento los últimos cinco tribunales de instancia asturianos, tres de ellos, Oviedo, Gijón y Avilés, sin la nueva oficina judicial, que se demora hasta el próximo 15 de febrero, debido a la dificultad del proceso de acoplamiento de los funcionarios. Los otros dos tribunales, Mieres y Langreo, se han constituido con la nueva oficina judicial. El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, reclama del Principado que "asegure que la organización de las nuevas oficinas judiciales permita desarrollar, en las mejores condiciones, la función constitucional del Poder Judicial".

A juicio de Chamorro, este llamamiento "debe centrase en atender la carencia de infraestructuras judiciales y medios personales, así como en la mejora de la digitalización", aspectos sobre los que este magistrado viene incidiendo reiteradamente.

En un mensaje escrito, Chamorro agradece "el gran trabajo y la inmejorable disposición de todos los jueces y magistrados para adaptarse a todos los cambios", agradecimiento extensivo a Letrados judiciales y funcionarios.

Chamorro añade que en la medianoche del 31 de diciembre "se constituyeron como tales todos los tribunales de instancia que aún no lo habían hecho, correspondientes a los partidos judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés que, a diferencia del resto, seguirán con las antiguas oficinas judiciales, pues el Gobierno del Principado ha solicitado una prórroga para la puesta en marcha de los nuevos servicios comunes previstos en la ley".

Añade que, "en Oviedo existían 38 juzgados, que ahora se han traducido en igual número de plazas de Tribunales de Instancia, que se organizan por secciones y órdenes jurisdiccionales; en Gijón eran 27 los juzgados y serán 28 las plazas cuando en febrero entre en funcionamiento la segunda de Violencia sobre la Mujer que permitirá la comarcalización en esta materia, mientras que en Avilés empiezan el año con 12 plazas correspondientes a la transformación de los 12 juzgados que existían. El partido judicial de Mieres contaba con 4 juzgados que ahora se han reconvertido en las mismas plazas de Tribunales de Instancia, mientras que en Langreo también funcionaban 4 juzgados y han iniciado el año con las mismas plazas de nuevos tribunales de instancia. En todos estos partidos las plazas también se organizan por secciones".

"Datos envidiables"

Recordó que "los datos de la justicia asturiana son envidiables para otras comunidades, tanto en lo que respecta a la resolución de asuntos, como en la eficiencia, teniendo en cuenta además que históricamente, siempre ha sido uno de los territorios más litigiosos, con una tasa en 2024 de 165,37 asuntos por cada 1.000 habitantes, superior a la media nacional de 160,41 asuntos".

Añadió que "la Memoria del TSJA de 2024 muestra a las claras que el ritmo de despacho de los asuntos, y muy especialmente de la resolución de estos, había vuelto a los estándares anteriores al COVID-19. En 2024 ingresaron en los órganos judiciales asturianos 161.126 asuntos en el conjunto de todas las jurisdicciones, un 12,4% más que en 2023, en el que el número alcanzado fue de 143.381 y todos los órdenes jurisdiccionales, excepto el contencioso administrativo, han visto sensiblemente incrementados los asuntos. Se dictaron 164.241 resoluciones, número superior a los asuntos ingresados, de las que 52.411 fueron sentencias (un 42% más que en 2023); 69.560 autos finales (un 21% más); y 42.270 decretos (un 39% más)".

"Con estos datos y teniendo en cuenta que en los jugados de Oviedo y Gijón se ingresaron 28.946 asuntos en instrucción y se resolvieron 29.002, que los juzgados con competencia en familia de esos dos partidos judiciales registraron 4.924 asuntos y se resolvieron 4.908, o que en Avilés se ingresaron 8.255 asuntos y se dieron por finalizados 8.101 sólo en los Juzgados mixtos, dando por resueltos en número muy similar los 11.853 asuntos ingresados en todos los juzgados, se puede comprobar, una vez más, la alta capacidad de resolución de nuestros tribunales", añade Chamorro.

El magistrado deseó que "estos buenos datos puedan consolidarse y no se vean afectados por la implantación del nuevo modelo, que debe buscar la máxima eficiencia apoyándose en el trabajo de las nuevas oficinas judiciales y en una adaptación rápida a las herramientas digitales que se tiene previsto implantar".