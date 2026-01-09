El presidente de la Junta recibe al jefe del "Príncipe"

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, recibió este jueves al jefe del Regimiento "Príncipe" número 3, José Miguel Garcés Menduiña, comandante militar de Asturias, que tomó posesión de la unidad adscrita a la BRILAT el pasado 12 diciembre, ambos en la imagen. Ligado a la Brigada de la Legión y a la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyo II Batallón mandó en Morón (Sevilla), Garcés Menduiña, cuyo último destino fue el Estado Mayor, está realizando una ronda por todas las autoridades asturianas. Su objetivo es que el regimiento recupere sus capacidades tras un año de misión en Eslovaquia, en el flanco este de la OTAN.