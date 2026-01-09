Los problemas de Arcelor y Windar deprimen la producción industrial en Asturias, segunda región donde más cae
La actividad fabril descendió un 5,3% en noviembre, coincidiendo con la inactividad del horno alto "B" de la siderúrgica y la cancelación de contratos eólicos en EE UU
Asturias fue la segunda comunidad autónoma, sólo por detrás de La Rioja, donde más cayó la producción industrial el pasado noviembre: lo hizo un 5,3% en comparación con el mismo mes de 2024, según los datos del Índice General de Producción Industrial (IPI) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El bajón de la actividad fabril asturiana coincide con la inactividad del horno alto "B" de la factoría de ArcelorMittal en Veriña (Gijón), un problema que la compañía siderúrgica viene arrastrando desde el pasado verano y que de momento no ha logrado remediar tras varios intentos de reactivación mediante la técnica de la oxilanza. A la indisponibilidad de esta infraestructura, esencial en la producción de acero, se han sumado varias averías en los últimos días en las cintas transportadoras de carbón.
La caída también se produjo cuando empezó a notarse en Asturias la cancelación de proyectos de eólica marina en Estados Unidos por la política proteccionista de Donald Trump. Empresas como Windar Renovables se quedaron sin la actividad ya programada, lo que se ha traducido en regulaciones de empleo y efectos en toda la cadena de valor, tal como destacó recientemente la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).
La disminución industrial de Asturias en noviembre contrasta con el incremento experimentado a nivel nacional, del 1,8%. Con todo, en el acumulado entre enero y noviembre de 2025, el IPI asturiano avanzó un 3,5%, mientras en el conjunto del país lo hizo un 1,1%.
