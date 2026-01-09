¿Cuánto recibirá Asturias con el nuevo modelo de financiación? Adriana Lastra da la primera cifra y dice que el Principado sale beneficiado

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha hecho las primeras valoraciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que impulsa el Ministerio de Hacienda, y sostiene que la reforma refuerza la solidaridad entre comunidades con 3.000 millones para nivelación. Ha destacado además que todas las comunidades “ganan”. El plan, ha insistido, se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de su tramitación en el Congreso y ese será el marco en el que el Gobierno de Asturias expresará su parecer.

En todo caso, y tras la rueda de prensa de la ministra Montero, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha defendido que el nuevo modelo de financiación autonómica es “integral, justo y más solidario”, y ha afirmado que ninguna comunidad perderá recursos. "Todas contarán con más fondos gracias a un refuerzo de los mecanismos de nivelación", ha resaltado. La representante estatal ha subrayado también que el proceso será “transparente, abierto y multilateral”.

Más fondos y nivelación

Lastra sostiene que la reforma garantiza, refuerza y amplía la solidaridad interterritorial con un incremento de 3.000 millones de euros para nivelación, mediante una metodología “transparente y justa” que canaliza recursos desde los territorios con mayor capacidad hacia aquellos con mayores costes de prestación de servicios. A su juicio, el modelo “aumenta la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, al tiempo que las dota de más capacidad para gestionar sus efectivos".

¿Cuál será el impacto en Asturias?

Según los cálculos del Gobierno central, Asturias ingresaría 248 millones de euros adicionales cada año, una cuantía que se estima excluyendo la posibilidad de que el Principado acepte la gestión propia de ciertos tributos que el Estado ofrecerá a las comunidades autónomas.

La delegada ha argumentado que "el Principado figura, junto a Castilla y León, entre las regiones más beneficiadas por los criterios de población ajustada" —que ponderan envejecimiento, dispersión y el mayor coste por habitante de los servicios esenciales—. Ha indicado que la población ajustada asturiana supera en un 9,6% la población real, lo que equivale a atender “casi 110 personas por cada 100 registradas”. Ha anunciado además que los nuevos recursos se orientarán a reforzar la sanidad pública, “garantizar que nadie quede atrás” y continuar la modernización de los servicios.

En el plano político, Lastra reprochó al PP no haber articulado una alternativa y denunció el “dumping fiscal” en algunas comunidades gobernadas por los populares, al advertir de la incoherencia de "exigir más recursos al Estado mientras se reducen ingresos propios".

Respecto a la respuesta crítica del gobierno regional al hecho de que la reforma se anunciase con un encuentro bilateral con ERC, Lastra reiteró que el Gobierno central y ella misma mantiene una relación “fluida” con el Principado, y que la vicepresidenta y ministra de Hacienda explicará los detalles del sistema en el CPFF, tras un proceso de conversaciones “previo y multilateral”. También ha afirmado que ha mantenido conversaciones con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, para explicar los pormenores.

La delegada ha pedido esperar al debate en el Consejo para perfilar los últimos aspectos técnicos y remarcó que el diseño “beneficia al conjunto de las comunidades, mejora la equidad territorial y reconoce la realidad demográfica de Asturias”.