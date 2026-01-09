Unicaja, con fuerte peso en Asturias, reorganiza su negocio minorista y ficha nuevos directivos

Unicaja, con fuerte peso en Asturias tras la absorción de Liberbank, ha reorganizado su negocio minorista con el objetivo de "reforzar la especialización y la innovación" y de mejorar su posicionamiento en segmentos clave. Este movimiento incluye nuevos departamentos y fichajes de directivos procedentes de la consultora Bain y de los bancos UBS y Singular.

En concreto, la dirección de Clientes y Estrategia Comercial de Unicaja se divide en tres nuevas áreas especializadas. En primer lugar, Pymes, Negocios y Productos de Empresa; por otro lado, Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión; y en tercer lugar, Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail. Las tres nuevas direcciones dependerán del director general de Negocio Minorista, Luis Colorado.

"Esta reorganización nos permite avanzar hacia un modelo más ágil y especializado, que responde mejor a las necesidades de nuestros clientes, en línea con nuestros objetivos estratégicos", ha afirmado Colorado.

Para la dirección de Pymes, Negocios y Productos de Empresa se ha fichado a Santiago Casanova, que acumula una experiencia de 14 años en la consultora Bain & Company. Con anterioridad trabajó en HP, IBM y PwC.

De su lado, para Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión se ha fichado a Ramón Senosiaín, procedente de UBS, donde recaló tras el rescate por parte de esa entidad a Credit Suisse. En el extinto banco suizo, el nuevo directivo acumulaba 24 años de experiencia. Dentro del ámbito de Banca Privada, se crea una unidad específica de Planificación Financiera y Patrimonial, dirigida por Miguel Solbes, que llega tras más de tres años en Singular Bank. Con anterioridad trabajó en UBS y Banco Alcalá.

Por su parte, Gustavo Peralta, anterior responsable de Clientes y Estrategia Comercial, liderará la dirección de Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail.

Cabe señalar que dentro de la dirección general de Negocio Minorista ya existían otras tres direcciones: Red Comercial, Banca Digital y Remota e Inteligencia de Negocio y CRM.