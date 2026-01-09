Unicaja, con fuerte peso en Asturias, reorganiza su negocio minorista y ficha nuevos directivos
La dirección de Clientes y Estrategia Comercial se divide en tres nuevas áreas
Unicaja, con fuerte peso en Asturias tras la absorción de Liberbank, ha reorganizado su negocio minorista con el objetivo de "reforzar la especialización y la innovación" y de mejorar su posicionamiento en segmentos clave. Este movimiento incluye nuevos departamentos y fichajes de directivos procedentes de la consultora Bain y de los bancos UBS y Singular.
En concreto, la dirección de Clientes y Estrategia Comercial de Unicaja se divide en tres nuevas áreas especializadas. En primer lugar, Pymes, Negocios y Productos de Empresa; por otro lado, Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión; y en tercer lugar, Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail. Las tres nuevas direcciones dependerán del director general de Negocio Minorista, Luis Colorado.
"Esta reorganización nos permite avanzar hacia un modelo más ágil y especializado, que responde mejor a las necesidades de nuestros clientes, en línea con nuestros objetivos estratégicos", ha afirmado Colorado.
Para la dirección de Pymes, Negocios y Productos de Empresa se ha fichado a Santiago Casanova, que acumula una experiencia de 14 años en la consultora Bain & Company. Con anterioridad trabajó en HP, IBM y PwC.
De su lado, para Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión se ha fichado a Ramón Senosiaín, procedente de UBS, donde recaló tras el rescate por parte de esa entidad a Credit Suisse. En el extinto banco suizo, el nuevo directivo acumulaba 24 años de experiencia. Dentro del ámbito de Banca Privada, se crea una unidad específica de Planificación Financiera y Patrimonial, dirigida por Miguel Solbes, que llega tras más de tres años en Singular Bank. Con anterioridad trabajó en UBS y Banco Alcalá.
Por su parte, Gustavo Peralta, anterior responsable de Clientes y Estrategia Comercial, liderará la dirección de Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail.
Cabe señalar que dentro de la dirección general de Negocio Minorista ya existían otras tres direcciones: Red Comercial, Banca Digital y Remota e Inteligencia de Negocio y CRM.
