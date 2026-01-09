La venta de turismos usados en Asturias crece un 1,5%
Y. G.
La venta de turismos de segunda mano en Asturias en 2025 aumentó un 1,3% en comparación con el año anterior, hasta las 42.394 unidades, según los datos difundidos ayer por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). Se trata de un incremento porcentual inferior al experimentado en toda España, del 4,2%. En el caso de las furgonetas, en Asturias se vendieron 6.740, un 5,8% más que un año antes.
Los datos indican que, en total, la venta de vehículos de ocasión en la región ascendió a 49.134 unidades, un incremento del 1,9% frente a 2024. En el conjunto del mercado nacional, la subida fue del 4,3%, hasta un total de.589.154 unidades.
En España, el mercado de segunda mano sigue dominado por unidades antiguas, pues los coches de más de diez años han supuesto el 57% del total de las ventas del pasado año, idéntico porcentaje que en 2024.
